Conserver la vasque olympique à Paris après les JO «serait une très belle idée», estime Gabriel Attal

Le Premier ministre, Gabriel Attal, a estimé jeudi que conserver après les JO la vasque olympique, au cœur du jardin des Tuileries et reliée à un ballon qui s'envole chaque nuit dans le ciel parisien, "serait une très belle idée". "Je suis Premier ministre en charge des affaires courantes et donc ce type de décision appartiendra très probablement à mon ou ma successeure en lien avec la ville de Paris", a ajouté Gabriel Attal, en marge d'une visite du camp militaire Alain-Mimoun, qui peut accueillir 4.500 soldats chargés de sécuriser les JO.

La vasque olympique, avec un anneau-flamme "100% électrique", selon EDF, son concepteur, est située dans le jardin des Tuileries, près de la pyramide du Louvre et connaît un large succès populaire, de jour comme de nuit. De son côté, la maire de Paris - qui avait déjà indiqué vouloir "travailler" sur la possibilité de "garder" cette vasque après les Jeux - a affirmé jeudi soir sur LCI avoir envoyé une lettre à Emmanuel Macron dans laquelle elle plaide en ce sens.

"Les Tuileries sont attenantes au Louvre et c'est un site de l'État", a rappelé Anne Hidalgo, "l'avis ou la compétence du maire de Paris n'est pas requise". "En revanche, j'ai proposé, évidemment, au président de la République d'accompagner, si sa décision était de pouvoir pérenniser cette vasque", a-t-elle ajouté. "C'est un symbole aussi écologique, puisqu'elle n'est pas alimentée au gaz", a poursuivi Anne Hidalgo.

"Ces Jeux sont très positifs pour le pays, à tous points de vue"

L'anneau-flamme a été pensé pour "rendre l'objet le plus accessible", "visible" et "ouvert possible", avait expliqué son designer, Mathieu Lehanneur. Ce dernier l'a imaginé dans un clin d'oeil à l'histoire de la montgolfière, invention française pré-révolutionnaire (1783). La vasque olympique restera accessible gratuitement dans le jardin des Tuileries jusqu'à la clôture des Jeux le 11 août. "Je me suis rendu hier (mercredi) sur le site, c'est vrai que c'est absolument magnifique", a souligné le Premier ministre démissionnaire, évoquant "des Français qui venaient de toute la France admirer cette vasque et cette flamme olympique, se retrouver autour d'elle".

Lundi, Anne Hidalgo s'était également prononcée pour le maintien des anneaux olympiques accrochés à la tour Eiffel, qui "appartient à la ville de Paris". "C'est un bâtiment emblématique de notre pays. C'est pourquoi j'ai aussi écrit au président de la République sur ce sujet-là pour que nous puissions ensemble avancer", a expliqué sur LCI la maire socialiste. L'édile a évoqué une "étude de faisabilité" sur le maintien durable des anneaux "sans que ça abîme la tour" et sans que cela ne représente de "risques" pour le public.

"Et une fois l'étude terminée, j'aimerais vraiment qu'ils puissent rester comme un héritage" des JO, a dit Anne Hidalgo. Gabriel Attal a, par ailleurs, estimé qu'"on peut s'attendre à de très fortes retombées en matière touristique et donc économique dans les années à venir", prenant l'exemple des Olympiades de Londres qui avaient engendré des conséquences positives "pendant quatre, cinq, voire six ans après". "Ces Jeux sont très positifs pour le pays, à tous points de vue", a insisté le chef du gouvernement, répondant aux inquiétudes exprimées par des professionnels du tourisme qui observent une baisse d'affluence à Paris pendant ces JO.