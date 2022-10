Jeux olympiques : Paris 2024 à la recherche de ses 45.000 volontaires

C’est en mars 2023 que sera ouverte la phase de candidature pour être volontaire aux Jeux olympiques de Paris 2024. 45.000 personnes seront recrutées, réparties ainsi : deux-tiers pour les Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août 2024), un tiers pour les paralympiques (du 28 août au 8 septembre 2024). Lancée sur Internet, cette phase de candidature durera six à huit semaines.

Pour déposer sa candidature, trois conditions

Lorsque le site réservé aux candidatures ouvrira, il faudra remplir les conditions suivantes : avoir 18 ans au 1er janvier 2024, parler français ou anglais, et s’engager à être disponible un minimum de 10 jours pendant les Jeux.

La plupart des missions confiées aux volontaires consisteront à accueillir et guider le public, les athlètes, et le personnel accrédité. Alexandre Morenon-Condé est en charge du programme des volontaires à Paris 2024 : "La grande majorité des missions ne nécessitent pas de savoir-faire particulier. C’est important de l’avoir en tête. Il faut que je sois motivé et que j’ai envie de défendre Paris 2024, d’être un ambassadeur des Jeux."

Les candidats seront prévenus avant fin 2023

Les organisateurs s’attendent à au moins 120 000 dossiers déposés. Les candidats acceptés recevront une réponse avant la fin de l’année prochaine. Un repas par jour et les frais de transports locaux seront pris en charge. Les volontaires pourront aussi garder les uniformes qui leur seront remis mais en revanche ne bénéficieront pas de billets pour assister aux épreuves.