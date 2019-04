Jean-Pierre Bernès : "La Coupe du monde, c'est la victoire de Didier Deschamps"

FACE AUX AUDITEURS

Jean-Pierre Bernès, agent de Didier Deschamps, ne tarit pas d'éloges sur son protégé. "La Coupe du monde qu'on a gagnée, vous mettez n'importe quel sélectionneur (à la place de Didier Deschamps, ndlr), jamais vous n'êtes champion du monde. C'est la victoire du sélectionneur. Didier Deschamps et son staff ont fait un travail gigantesque. Pendant des mois, il n'y a eu aucun dérapage, aucun scandale. Tout a été géré de manière très professionnelle", a déclaré Jean-Pierre Bernès, invité de l'émission "Face aux auditeurs" sur Europe 1.

"Il n'y a pas que la chance, Deschamps travaille énormément"

Pour le puissant agent (il défend également les intérêts de Franck Ribéry, Florian Thauvin, Adil Rami…), les victoires de Didier Deschamps ne s'expliquent pas uniquement par la "chance". "On dit qu'il a souvent de la chance, mais il n'y a pas que la chance. Il travaille énormément et il est très compétent", a soutenu Jean-Pierre Bernès. "Si on vous avait dit avant la Coupe du monde que la France allait être championne du monde, peu de gens y auraient cru. Didier Deschamps, lui, y a toujours cru."

"Il ne pense pas du tout à l'après équipe de France"

Jean-Pierre Bernès a également assuré que le sélectionneur "ne pense pas du tout à l'après équipe de France", et qu'il est uniquement concentré sur l'Euro 2020 et la Coupe du monde 2022. "Il veut aller le plus loin possible au prochain Euro et défendre les couleurs de la France à la prochaine Coupe du monde. Il ne pense pas du tout à l'après équipe de France", a-t-il expliqué. "La sélection est un métier qui lui plaît. Quand il a fait son choix, j'étais sceptique. Je pensais que le quotidien d'entraîneur de club allait lui manquer. Je ne pensais pas qu'il serait heureux à ce point en tant que sélectionneur. Il a une légitimité et il est respecté par les joueurs."

