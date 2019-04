Tennis : la France se qualifie et rejoint l'Australie en finale de la Fed Cup

Les Bleues se sont qualifiées pour la finale de Fed Cup à l'issue d'un dimanche épique à Rouen, où les deux ex-sœurs ennemies Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, ont offert le point décisif face à la Roumanie.

Comme un symbole. Le duo qui avait déjà conduit les Bleues en finale en 2016, mais dont la brouille avait plombé du même coup l'équipe de France pendant plus de deux ans, réuni pour décrocher ensemble une deuxième finale trois ans plus tard à l'issue d'un double décisif. L'histoire est digne d'un scénario de film, avec Julien Benneteau endossant le costume du réalisateur plutôt doué. Car il y a à peine 3 mois, personne, en dehors peut-être du capitaine de l'équipe de France, n'aurait cru possible un tel dénouement et une telle association.

L'Australie dans 7 mois

Mais voilà, l'artisan du retour de la N.1 française en Fed Cup a su manœuvrer en terrain délicat, et a parfaitement réussi son coup. Les filles de l'équipe de France iront donc en Australie dans sept mois (9-10 novembre) pour tenter de ramener le 3e trophée de leur histoire (après 1997 et 2003). Les choses n'avaient pas forcément bien commencé pour ce dernier jour. A égalité après les simples de samedi (1-1), la N.2 mondiale Simon Halep avait octroyé un léger avantage aux Roumaines après 3h d'un match intense et serré face à Caroline Garcia (7-6, 6-3, 6-4). Un avantage réduit à néant deux heures plus tard avec la victoire de Pauline Parmentier, préférée à Mladenovic, face à Irina-Camelia Begu, là encore en trois sets (6-3, 2-6, 6-2).

Un coup dur pour les Roumaines

Julien Benneteau avait bien annoncé dès vendredi la paire Garcia-Mladenovic en cas de double, tout en rappelant que tout pouvait changer au dernier moment. Mais un doute subsistait étant donné l'historique entre les deux joueuses. Face à la paire inédite Halep-Nicculescu, la tension a duré jusqu'à la balle de match. Sans doute un peu nerveuses, les Françaises n'ont pas très bien débuté. La perte du premier set a ajouté à la dramaturgie. Mais finalement, ce sont les Roumaines qui ont craqué à la fin du 3e set en concédant un break sur une double faute de la N.2 mondiale.

Les Françaises se retrouvent donc en finale de Fed Cup pour la deuxième fois en trois ans. Le duo Mladenovic-Garcia n'était pas parvenu à ramener le point décisif du double face aux Tchèques lors de la finale en 2016 à Strasbourg. Elles l'ont fait cette fois-ci. Pour la Roumanie, et surtout pour Halep, le coup est dur. La N.2 mondiale avait décrété la Fed Cup comme son "objectif principal" cette saison, mais elle devra encore s'y reprendre.