«Je suis très ému» : Jacques Vendroux récompensé par la Fifa pour couvrir sa 15e Coupe du monde

C'est une longévité record qui a été saluée ce mardi par la Fifa à Doha, au Qatar. Fort de sa carrière, le journaliste sportif Jacques Vendroux a été décoré par l'organisme, à l'occasion de sa 15e Coupe du monde. "La cérémonie était extraordinaire", livre sur Europe 1 le journaliste de la maison bleue."Il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'au moment où mon nom a été appelé 'Jacques Vendroux, France', j'ai été voir Ronaldo qui m'a remis une petite Coupe du monde et nous nous sommes embrassés", souligne Jacques Vendroux avec émotion.

"J'étais très ému"

Une rencontre privilégiée avec le joueur brésilien, aujourd'hui à la retraite. "Je me suis permis de lui dire que c'était l'un des meilleurs attaquants du monde. Je lui ai dit qu'il m'a fait vibrer au cours de sa carrière et que j'avais beaucoup d'admiration pour lui." Mais grâce à échange rapide, "c'est là que je me suis rendu compte que j'avais déjà commenté 15 Coupes du monde", s'étonne-t-il. "J'étais très ému de recevoir ce prix. Moi, j'ai rêvé d'être le meilleur gardien de but du monde, lorsque j'étais petit. Et malheureusement, je n'ai pas pu l'être. Et donc après, je voulais devenir journaliste sportif. Et j'ai en partie réussi l'objectif puisque je fais ma 15e Coupe du monde, grâce à Europe 1", note Jacques Vendroux.

En souvenir de Thierry Roland

"Je profite de chaque moment. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser de ma première compétition. C'était en 1966 avec Thierry Roland en Angleterre, quand les Anglais ont battu les Allemands sur le score 4-2. Je faisais les fiches, les petites fiches de Thierry Roland qui ne lisait jamais rien, pour ne rien vous cacher", ironise-t-il. Du haut de ses nombreuses années d'expérience, Jacques Vendroux compte bien encore exercer son métier avec exigence, pour satisfaire les auditeurs d'Europe 1.