"Je m'attendais à beaucoup plus" : les supporters des Bleus déçus après le nul contre la Hongrie

REPORTAGE

L'attente était grande parmi les supporters de l'équipe de France à la fan zone de Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, avant le match face à la Hongrie qui s'est conclu par un match nul (1-1) samedi à Budapest. Dans cette ville de Seine-et-Marne où a grandi le milieu de terrain des Bleus Paul Pogba, on espérait un meilleur résultat après la première sortie convaincante de l'équipe de France à l'Euro, mardi dernier contre l'Allemagne (victoire 1-0). "On va remercier Griezmann (qui a inscrit le but de l'égalisation, ndlr) encore une fois mais franchement, moi je m'attendais à beaucoup plus", se désole Zacharia au micro d'Europe 1 à la fin du match.

"On n'a presque plus de voix"

A ses côtés, Redwan dit partager la "frustration". "Bon après, ce n'était pas évident aussi puisque [les Hongrois] ont joué chez eux. Ils ont été poussés par un fort public. Nous, on était à distance derrière les écrans, on les a poussés au maximum, on n'a presque plus de voix. Pour autant, ils n'ont pas gagné mais on les soutient toujours", ajoute-t-il.

Au début du match, le public présent à Roissy-en-Brie y croyait pourtant dur comme fer en s'installant sur les gros poufs devant l'écran géant. Pendant la première mi-temps, Théo et Amadou ont ainsi sursauté à chaque occasion manquée des Bleus. "Mais là on va gagner, c'est sûr", prédisait le premier. "Aucun doute là-dessus hein. Là on a loupé pas mal d'occasions, mais c'est juste le temps que les gars se chauffent bien je pense", embrayait le second. "Et aujourd'hui, regardez Paul Pogba à la télé, sur son terrain, c'est fabuleux" poursuivait le premier.

Rendez-vous déjà pris pour mercredi prochain

Dans la fan zone de Roissy-en-Brie, la coiffure en partie blonde de Paul Pogba est dessinée sur le sol. Et les maillots floqués d'un numéro 6 nombreux dans la foule. Alain, qui joue au foot depuis ses six ans, en porte un. "Pogba, c'est un peu la fierté de la ville. Il a grandi dans le même quartier que moi. Dans mon quartier de la Renardière, tout le monde le connaît. Et oui, il m'a inspiré un peu", explique-t-il.

Au cours du match, les visages se tendent et les mains se crispent, surtout après l'ouverture du score des Hongrois juste avant la mi-temps. De quoi donner encore plus de saveur au but de Griezmann en seconde période qui a provoqué une exultation de la fan zone. A la fin du match, sous l'orage, les supporters de Roissy-en-Brie promettaient déjà revenir dans leur fan zone dès mercredi prochain, pour encourager les Bleus face au Portugal.