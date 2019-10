Ce jour où Guy Roux a envoyé une caisse de chablis à Jacques Chirac

Comme une large part de la société, le monde du football a largement rendu hommage à Jacques Chirac, depuis son décès jeudi dernier. Au micro de Lionel Rosso dans Europe 1 Sport dimanche, notre consultant Guy Roux a lui aussi tenu à faire part de son affection pour l'ancien président de la République, en évoquant notamment une petite anecdote... et a répondu à LA question : Jacques Chirac est-il un porte bonheur pour le sport français ?

"Les chiffres le disent, vous avez relaté un certain nombre de victoires pendant qu'il était au pouvoir, tant à Paris qu'au sommet de la France. C'est vrai, il y a eu beaucoup de bons résultats sportifs. On peut faire cette remarque mais ça n'engage à rien.

Et l'homme, qu'en pense Guy Roux ?

Je l'aime bien [...] Il disait 'Guy Roux est un chantre du chablis'. Alors je lui en ai envoyé une caisse et lorsque qu'il l'a reçue, il m'a directement appelé à Auxerre à 9h du matin. Il me dit 'écoutez merci, mais on ne vous a pas écouté : vous aviez mis un petit mot 'laissez le reposer', mais nous avons ouvert une bouteille dimanche avec mon épouse et ma fille. Et il était très bon !"