INFO EUROPE 1 - JO d'hiver 2030 : Edgar Grospiron nommé à la tête du comité d'organisation

Selon les informations d'Europe 1, le champion olympique de ski de bosses en 1992, Edgar Grospiron, est nommé président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030 qui doivent avoir lieu dans les Alpes françaises. Il était notamment en concurrence avec la patineuse Nathalie Péchalat.

Il faisait partie des favoris depuis le renoncement inattendu de Martin Fourcade le 3 février. Edgar Grospiron, champion olympique de bosses aux Jeux d’Albertville en 1992 va donc présider le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 organisés dans les Alpes françaises. Une annonce qui intervient 33 ans jour pour jour après son titre olympique, arraché à l’issue d’une descente magistrale sur la piste cabossée de Tignes.

Le champion de 55 ans, désormais conférencier, a été auditionné ce jeudi après-midi par le "G5", qui réunissait les Présidents des deux régions où vont se dérouler les épreuves, Fabrice Pannekoucke pour l'Auvergne Rhône-Alpes (AURA) et Renaud Muselier pour la Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA), la nouvelle ministre des Sports, Marie Barsacq, David Lappartient, le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et Marie-Amélie Le Fur, qui dirige le Comité paralympique sportif français (CPSF). Michel Barnier, l’ancien Premier ministre chargé, avec le soutien du CIO, d’accompagner le projet Alpes françaises 2030 a également participé à ces auditions.

Trois candidats seulement sur la dizaine de postulants avaient été retenus pour cet ultime entretien : Nathalie Péchalat, ex-Présidente de la fédération française de patinage artistique, Vincent Jay, champion olympique de biathlon en 2010, et donc Edgar Grospiron.

Quid de Teddy Riner ? Selon nos informations, le triple champion olympique des +100 kilos, Teddy Riner, a bien été approché pour candidater au poste de président du comité d'organisation, mais a préféré décliner. "Je vous confirme que l’on m’a proposé ce rôle de président", affirme-t-il à Europe 1. "J’ai échangé avec pas mal de personnes ces derniers jours qui travaillent sur le dossier. Je suis avant tout un athlète en course pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 et quand je fais quelque chose, je me donne à fond. Je n’aurais pas pu me consacrer pleinement à ce projet ambitieux, j’ai donc préféré décliner la proposition", ajoute le judoka.

Solide expérience

À 55 ans, il a déjà une solide expérience des grands évènements. Il a notamment été le Directeur Général de la candidature d’Annecy pour les JO de 2018. Si le dossier avait été retoqué au profit de la ville de Pyeongchang, le champion avait tout de même participé à la commission de coordination de ces Jeux en Corée du Sud et noué des relations précieuses avec le CIO. Le 9 janvier dernier, dans les colonnes du JDD, il déclarait : "Si j’y vais et que je suis choisi c’est du 'plug and play'. Le défi est énorme et très excitant. Je pense qu’on peut délivrer de beaux Jeux, en restant dans le budget. J’ai les codes, j’ai été formé à l’école Jean-Claude Killy."

Le challenge est effectivement costaud. La carte de sites n’est pas finalisée, la répartition des épreuves, des cinq villages d’athlètes sur les quatre zones de compétition pas complètement actée. Le budget, lui, a été resserré à 2 milliards d’euros, - "ce seront les Jeux d’hiver les moins chers de l’histoire", expliquait Renaud Muselier.

Lundi, dans sa feuille de route détaillée, le candidat Grospiron avait déjà pris la mesure du chantier qui l’attend. "Le projet Alpes 2030 a pris du retard mais l’enjeu est simple : nous avons 5 ans pour livrer des Jeux impeccables". Et d’ajouter : "La priorité à court terme : ancrer des fondations solides pour se projeter sereinement dans l’organisation et la livraison de ces Jeux. À moi d’incarner ce projet, de donner du sens à cette aventure, d’insuffler à mes collaborateurs un état d’esprit de champions, de les embarquer pour qu’ils s’épanouissent, de les accompagner en n’étant jamais loin de l’action et du terrain. Je ne ferai pas de politique, je suis là pour le projet et l’aventure collective qu’il implique."

Le lancement officiel du comité d’organisation et l’équipe qui va piloter ces Jeux à ses côtés sera dévoilée mardi prochain au Groupama Stadium de Lyon.

Vincent Jay, ainsi que le descendeur Luc Alphand, vainqueur de la coupe du monde et le champion olympique de slalom Jean Pierre Vidal pourraient rapidement rejoindre la garde rapprochée du nouveau président.