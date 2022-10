INFO EUROPE 1 - Forfait pour le Mondial, Kanté va se faire opérer et sera de retour en 2023

Il est l'un des rouages essentiels de l'équipe de France de football depuis plusieurs années maintenant. Pourtant, N'Golo Kanté, 31 ans, ne sera pas du voyage au Qatar, comme le révèle L'Equipe ce vendredi. Une information qu'Europe 1 est en mesure de confirmer. Blessé aux ischio-jambiers, le milieu de terrain est forfait pour la Coupe du monde.

Ces dernières semaines, sa participation au grand raout mondial (20 novembre-18 décembre) devenait de plus en plus hypothétique. Régulièrement trahi par son physique depuis plusieurs mois, le joueur de Chelsea n'a disputé que deux matches de Premier League cette saison et aucun en Ligue des champions.

Une opération avant un retour prévu en 2023

Il n'avait pas non plus participé au dernier rassemblement de l'équipe de France pour les deux matchs de Ligue des nations face à l'Autriche et au Danemark. Selon les informations d'Europe 1, le joueur était pourtant optimiste quant à sa participation à la Coupe du monde. Mais les derniers tests effectués à Londres ont révélé qu'une partie des ischios s'était détachée. Toujours d'après les informations d'Europe 1, le joueur va maintenant se faire opérer et son retour sur les terrains n'est pas prévu avant 2023.

Ce forfait constitue un véritable coup dur pour l'équipe de France. Lors du sacre mondial en 2018, il s'était imposé comme l'une des pierres angulaires du collectif de Didier Deschamps. Par ailleurs, les champions du monde en titre sont toujours dans l'incertitude concernant l'état de santé de Paul Pogba, autre cadre du vestiaire et véritable leader sur le pré. La présence ou non au Qatar du joueur de la Juventus n'est toujours pas tranchée.