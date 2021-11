OL-OM : la ministre Roxana Maracineanu interpelle les instances du foot

INTERVIEW

Le milieu de terrain de Marseille Dimitri Payet a été touché à la tête par une bouteille d'eau pleine lancée depuis le virage Nord du Groupama Stadium de Lyon dimanche, dès les premières minutes du choc entre l'OL et l'OM comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Le match a été interrompu par l'arbitre Ruddy Buquet et les deux équipes sont rentrées aux vestiaires, alors que Payet se faisait soigner sur le terrain. S'en est suivi un imbroglio entre dirigeants des deux clubs, l'arbitre, la Ligue de football professionnel (LFP) et la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Donner les coudées franches aux arbitres"

Invitée sur Europe Midi lundi, Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports a estimé que des décisions doivent être prises. "Mes pensées vont à Dimitri Payet. J'avais eu l'occasion de le rencontrer après sa première agression et je pense qu'entre ce qu'il s'est passé dimanche soir et les injures à son encontre, trop c'est trop", a-t-elle jugé. "Maintenant il faut que les instances se mettent autour de la table pour faciliter les décisions de l'arbitre. La décision a duré 1h30 donc il faut donner les coudées franches aux arbitres pour qu'ils puissent décider, d'après un texte écrit noir sur blanc", a-t-elle poursuivi.

Roxana Maracineanu a assuré avoir toujours été favorable "à des sanctions individuelles". "J'ai mobilisé les clubs pour que tout l'attirail de contrôle dans les stades puisse être utilisé et que les forces de police qui sont présentes puissent interpeller les fauteurs de troubles. Nous allons mobiliser toute la justice pour qu'ils agissent de manière beaucoup plus forte avec les individus et pour aller plus loin dans les sanctions", a poursuivi la ministre.

Les présidents "doivent parler d'une seule et même voix"

L'auteur présumé du jet de bouteille sur milieu de terrain, âgé de 32 ans, était toujours en garde à vue ce lundi matin pour "violence avec arme par destination dans une enceinte sportive", ainsi qu'un jeune homme de 17 ans pour usage de fumigène. Roxana Maracineanu a également expliqué avoir proposé à la Ligue de mettre en place des référents supporters dans les préfectures pour accompagner les clubs.

"Je suis tout à fait en accompagnement des instances sportives mais je crois qu'aujourd'hui c'est à elles de s'organiser. La Ligue doit recevoir tous les président de clubs et leur dire de ne parler que d'une seule et même voix face à ces agissements et que l'on n'entende pas un président dire que ce n'est pas grave", a-t-elle lâché, à l'intention de Jean-Michel Aulas notamment.

Mardi le ministre de l'Intérieur recevra place Beauvau ses collègues Jean-Michel Blanquer (Education et Sports) et Roxana Maracineanu (ministre déléguée aux Sports), ainsi que des représentants de la Ligue professionnelle de football (LFP) et la Fédération française de football (FFF).

D'après les informations obtenues par Europe 1, la Commission de discipline va se réunir vers 13 heures lundi. Selon un de ses membres, "il faut taper fort". L'équipe de l'OL risque d'avoir match perdu ainsi qu'un retrait de points.