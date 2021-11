Ligue des champions : pourquoi la défaite du PSG face à City est inquiétante

ANALYSE

Une défaite pas si anecdotique. Au terme d’un match dominé de bout en bout par Manchester City mercredi soir et malgré une performance très décevante, le Paris Saint-Germain, battu 2-1 par les Citizen, s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Autour de Lionel Rosso dans Europe 1 Sport mercredi soir, les consultants d'Europe 1 étaient tous d’accord sur un point : le PSG a été décevant et ne s’est pas qualifié avec la manière.

"Un constat d'échec général"

Pour Fabien Onteniente, réalisateur, ce Paris Saint-Germain "en est toujours à faire du bricolage malgré les millions (d'euros) dépensés. Finalement, c’est un constat d’échec général. On est constamment déçu". Une analyse qui en dit long sur le début de saison du PSG, qui atteint ses objectifs, mais ne convainc pas. "Ils nous promettent plus, on veut plus. C’est normal", martèle-t-il. Jimmy Algérino, ancien joueur du club de la capitale entre 1996 et 2001, déplore lui que "sur les derniers matchs, face à Bordeaux et Nantes, il y a un manque d’agressivité, de concentration et d’envie. Sur les deux buts encaissés (face à City), ça se voit", remarque l’ancien défenseur latéral dans le débrief d'Europe 1 Sport.

Une défaite signée Pochettino ?

Alors que les rumeurs allaient bon train cette semaine autour d’un départ de l'entraîneur argentin, la question de sa responsabilité dans la défaite de mercredi soir se pose. Laurent Fournier, ancien joueur du PSG et de l’Olympique lyonnais, souligne "un problème de dispositif. Pendant un certain temps, le système à trois défenseurs marchait bien". Mais l'expert d'Europe 1 n’oublie pas non plus de pointer du doigt les trois stars du club, Neymar, Messi et Mbappé. "Le Paris Saint-Germain a joué à huit (face à City). Défensivement, ils ont été catastrophiques et ont mis en danger leur équipe. Ils sont en train de tout gâcher."

Pour analyser la responsabilité de l'entraîneur, Guy Roux est sûrement le mieux placé. "Quand on prend deux buts comme ça, on est un peu responsable." Seulement, le mythique entraîneur de l’AJ Auxerre, comme Laurent Fournier, n’épargne pas les trois attaquants : "On ne peut pas jouer comme ça contre une vraie équipe. Tout a été mis sur les trois, mais derrière, l’équipe s’est dégradée".

Des constats criant de la part de nos consultants après une soirée cauchemardesque, malgré le but de Mbappé. Le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et est premier du championnat de France, mais ne convainc pas les experts du foot et encore moins ses supporters. Nul doute qu’ils auront le club à l'œil lors de ses prochaines sorties.