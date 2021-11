"On pourrait penser que Neymar n'est plus un attaquant"

EDITO

L’interview de Lionel Messi pour un média espagnol, une rumeur venue du Portugal et l’état de forme de Neymar. Dans cette nouvelle chronique, Isabela Pagliari revient sur la semaine des sud-américains du Paris Saint-Germain, sans oublier la sélection brésilienne.

Revenons avec vous sur cette ITW de Lionel Messi dans le journal Sport il y a quatre jours où il évoque l'aspect physique de la Ligue 1, mais également sur sa blessure.

"Déjà sur sa blessure. Il était à Madrid jeudi pour voir un médecin dans une clinique qu’il connaît, car il y était allé en 2015 lorsqu’il était blessé au genou gauche. Mais d’après Mauricio Pochettino, il voyagera bien avec l’équipe d’Argentine et ne jouera pas le premier match face à l’Uruguay. Il sera disponible pour le match suivant, face au Brésil. Dans l’interview, il raconte ses premiers jours à Paris, il dit que c’était dur pour ses enfants d’habiter dans un hôtel. De plus, il se trouvait dans le 8e arrondissement ce qui fait qu’il y avait beaucoup de bouchons et qu’il mettait une heure à aller à l’école de ses enfants, une heure pour aller à l'entraînement. Maintenant, il est chez lui, à Neuilly-sur-Seine. C’est depuis là-bas qu’il a donné l’interview. Il s’est aussi confié sur sa relation avec Kylian Mbappé en disant que c’était bizarre au début, car il ne savait pas si Kylian allait rester. Ensuite, ils ont appris à se connaître."

Il se dit, depuis le Portugal, que Lionel Messi sera couronné Ballon d’Or…

"C’est une information qui vient du média RTP. Apparemment, ce serait le lauréat de cette édition 2021. Pas de Benzema ou de Lewandowski. Je pense que ce qu’il a fait avec la sélection compte beaucoup dans le vote. Il a remporté son premier trophée (la Copa America cet été), il a été élu meilleur joueur de la compétition, et il ne faut pas oublier qu’il sauve la saison du FC Barcelone aussi cette année et on a hâte de le voir briller avec le Paris Saint-Germain. On verra si l’information est juste."

Et l’on a hâte de voir Neymar briller de nouveau avec le PSG, il ne traverse pas sa meilleure période, n’est-ce pas Isabela ?

"C’est vraiment dur parce qu'on était habitué à voir des matchs de Neymar où il est au top. Mais une séquence comme celle-là où il n’est pas au niveau, c’est vrai que ça fait très longtemps. J’étais à Leipzig, et j’ai beaucoup vu Neymar jouer milieu défensif. Dans les statistiques du match, on pourrait penser qu’il n’est plus attaquant. Il faut que Pochettino arrive à trouver la bonne position pour tous les joueurs. Son dernier match pour le Brésil était exceptionnel, ça prouve que Tite (le sélectionneur brésilien) utilise bien Neymar, donc Pochettino devrait peut-être s’en inspirer."

On termine avec vous par la sélection brésilienne et notamment le cas Vinicius Jr.

"Vinicius fait un super début de saison avec le Real Madrid. Pour les deux prochains matchs du Brésil, face à la Colombie et l’Argentine, il n’a pas été appelé. C’était un petit scandale au Brésil. Finalement, Roberto Firmino a dû déclarer forfait donc Vinicius a été appelé. En 15 matchs, il en est à neuf buts et cinq passes décisives. Il méritait d’être appelé. Au Brésil, les gens disaient 'Tite est aveugle, ce n’est pas possible'. Aujourd’hui, tout le monde est content de la sélection de Vinicius. Ce sera une grande star dans peu de temps."