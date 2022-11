«Il y aura un autre match» : Gilles Simon s'impose contre Andy Murray et repousse sa retraite

Pour son dernier tournoi, le tennisman Gilles Simon a décidé de faire durer le plaisir. À l'occasion des Masters 1000 de Paris à Bercy, devant 13.500 personnes, le Niçois s'est offert le Britannique Andy Murray en s'imposant 4-6, 7-5, et 6-3. Une revanche pour Gilles Simon, qui n'y croyait pas au début du match.

"Quand je suis entré sur le terrain, j'avais peur que ça défile et que je ne puisse rien faire. Et, quand on a commencé le match, ça a fait 1-0, 2-0, 3-0... C'est dur parce que je jouais et je me disais : 'Il m'a gâché ma carrière, il va me la gâcher jusqu'au bout", confie-t-il devant les spectateurs.

Encore un match (au moins)

Mais le joueur de 37 ans a décidé de ne pas baisser les bras. "Toute ma famille était présente aujourd'hui. Et j'ai croisé aussi Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils et me dire qu'ils sont venus en se disant que ça serait mon dernier match", ça m'a boosté, assure-t-il. "Et bien non, il y aura un autre match les gars", s'est-il exclamé sous les applaudissements du public.

En attendant de revoir le Français sur le court des Masters 1000 de Paris, le public pourra voir s'affronter ce mardi à 15 heures, l'Américain Maxime Cressy le serbe Novak Djokovic.