C'était il y a 50 ans : l'appel de Pierre Bellemare pour la création du PSG

DANS LE RÉTRO

En cette 22e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affronte Montpellier au Parc des Princes. Mais ce jour marque aussi un anniversaire un peu particulier pour le club parisien. Il y a 50 ans, le 1er février 1970, Pierre Bellemare a lancé un appel à la mobilisation pour doter Paris d’un grand club, mobilisation qui accouchera quelques mois plus tard du Paris Saint-Germain. À l'époque, il n'y avait plus de club professionnel dans la capitale. La Fédération, aidée par des industriels, décide alors de créer un club, le Paris Football Club, qui grâce à Europe n°1 va grandir jusqu’à devenir le Paris SG.

Il est 9 heures le 1er février 1970, au 26 bis de la rue François 1er, siège historique d'Europe n°1. Un générique bien connu des auditeurs retentit, celui de Vous êtes formidables. L’émission de Pierre Bellemare, sans le savoir, va donner un coup de pouce décisif à un projet lancé un an plus tôt, celui du Paris FC. Le but de l'émission est simple : demander aux auditeurs d'aller dans les kiosques, et de souscrire à un bulletin de 25 francs. Somme qui permettra de financer en partie ce nouveau projet. Des stars de l'époque y participent, telles que Mireille Mathieu, Enrico Macias ou encore Annie Cordy.

Plus de 7.000 adhérents en quelques heures

Derrière son micro, le célèbre animateur multiplie les effets de style, et avertit de son timbre inimitable : "Si le peuple de Paris ne se penche pas sur le drame qui le guette, imaginez ce train de péniches remontant la Seine et portant la terre rouge du Parc des Princes vers son dernier tombeau." Les voilà prévenus !

#Bellemare prend alors sa plus belle voix au ️ d'@Europe1: "Si le peuple de Paris ne se penche pas sur le drame qui le guette, imaginez ce train de péniches remontant la Seine et portant la terre rouge du Parc des Princes vers son dernier tombeau." pic.twitter.com/xFY4yuHjcy — Julien Froment (@JulienFroment) February 1, 2020

Cette campagne inédite de pub fonctionne, 10 000 personnes adhèrent au Paris Football Club, ils seront au total plus de 17 000.



Tout est en place... pic.twitter.com/1iyOJXFIFK — Julien Froment (@JulienFroment) February 1, 2020

À la fin de l'après-midi, le journaliste d'Europe n°1 Fernand Choisel fait les comptes, et c'est un franc succès : "L’opération Paris Football Club lancée par Pierre Bellemare ce matin sur l’antenne a réussi : 7.382 amoureux du football ont répondu présent. S’ajoutent ceux, environ 2.100, qui avaient adhéré dès l’annonce de la création du club", détaille-t-il.

Au total, plus de 17.000 personnes adhèrent à ce projet fou. Un projet qui connaîtra de multiples rebondissements, des fusions avortées avec Rouen ou Sedan, pour devenir finalement le 10 juin 1970, un club que tout le monde connaît désormais : le Paris Saint-Germain.