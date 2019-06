Handball : pour son dernier match en carrière, "il y aura énormément d'émotion", prévoit Thierry Omeyer

Le plus beau palmarès du handball français va tirer sa révérence. Jeudi, le gardien Thierry Omeyer, 42 ans, doit jouer le dernier match de sa riche carrière avec le PSG handball face à Cesson-Rennes en Championnat de France. Au micro d'Europe 1, l'ancien gardien des "Experts" affirme vouloir "profiter un maximum de ces derniers instants".

Un palmarès impressionnant

Pour l'ancien international, deux fois champion olympique, cinq fois champion du monde et trois fois champion d'Europe, "il y aura énormément d'émotion, beaucoup de flashbacks sur toute ma carrière". Mais, assure-t-il, "j'essaye de faire la même préparation de match que celle que j'ai fait pendant mes 25 ans professionnels". "Ce sera très particulier", anticipe cependant celui qui a fait ses adieux à l'équipe de France il y a deux ans.

Fort d'un immense palmarès en sélection, Thierry Omeyer impressionne aussi par son bilan colossal en club : 10 Championnats de France, 7 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue, 6 Championnats et 6 Coupes d'Allemagne et 4 Ligues des champions, la première avec Montpellier en 2003 et les trois autres avec Kiel (2007, 2010, 2012).