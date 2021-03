Hand : les Français tout proches des JO de Tokyo après leur victoire sur la Tunisie

Faciles vainqueurs d'une faible équipe de Tunisie 40 à 29 samedi soir à Montpellier, les handballeurs français se sont considérablement rapprochés des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), qualification qu'il faudra valider contre le Portugal dimanche soir.

Après le succès inaugural construit en seconde période contre la Croatie (30-26) vendredi, les joueurs de Guillaume Gille n'ont pas tremblé pour assurer un deuxième succès en autant de rencontres dans l'Hérault, et mettre un pied et une partie du second dans la porte d'embarquement pour le Japon cet été.

"On est plutôt en ballottage favorable mais rien n'est fini"

Pour voir Tokyo, la France peut se permettre dimanche soir, de s'incliner de six buts (ou de sept à condition d'en inscrire au moins 22) contre le Portugal, qui lui a tant donné de mal ces dernières années (défaite notamment à l'Euro-2020 qui avait précipité le fiasco des Bleus, éliminés dès le 1er tour). Aucun joueur français n'a toutefois souhaité sortir la calculatrice après le match, tous concentrés sur l'objectif de gagner le dernier match sans arrière-pensée.

"On est plutôt en ballottage favorable mais rien n'est fini. On ne va pas prendre ce match à la légère et on va le jouer pour le gagner", a prévenu l'ailier droit des Bleus Valentin Porte. "L'idée, c'est d'occulter tout le contexte de qualification, de calcul, et de se centrer sur ce que l'on a à faire", a renchéri le sélectionneur Guillaume Gille.

Le match de dimanche aura finalement un enjeu

La soirée aurait pu être totalement parfaite si deux heures et demie plus tôt, le Portugal n'avait pas craqué contre la Croatie: les joueurs de Paulo Pereira ont mené de six buts en seconde période (16-10, 35e), avant de voir la Croatie, vice-championne d'Europe 2020, revenir et s'imposer sur le fil (25-24).

Une victoire portugaise aurait eu pour conséquence de qualifier la France et le Portugal avant même le match de dimanche, qui aura finalement un enjeu. Car si les Français peuvent se permettre une défaite, le Portugal devra l'emporter pour disputer les Jeux pour la première fois de son histoire, ce qui serait l'aboutissement de sa progression ces dernières années (6es de l'Euro-2020 et 10e du Mondial-2021)