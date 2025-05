Sanofi compte «investir au moins 20 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2030»

Sanofi a annoncé mercredi qu'il allait investir "au moins 20 milliards de dollars aux Etats-Unis d'ici 2030". Le groupe pharmaceutique souhaite "étendre sa capacité de production" sur un territoire où il réalise la moitié de son chiffre d'affaires.

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a indiqué mercredi qu'il avait l'intention d'"investir au moins 20 milliards de dollars aux Etats-Unis d'ici 2030".

La moitié de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis

Sanofi précise dans un communiqué qu'il compte augmenter "considérablement ses dépenses de recherche et développement" aux Etats-Unis et qu'il prévoit d'y "étendre sa capacité de production", à la fois par "des investissements directs dans les sites de Sanofi et par des partenariats avec d'autres fabricants nationaux".

"Les 13.000 employés de Sanofi basés aux Etats-Unis sont des pionniers de la recherche et du développement de médicaments de premier plan", a déclaré le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, cité dans le communiqué. "Nos investissements aux Etats-Unis seront substantiels et contribueront à assurer la production de médicaments clés aux Etats-Unis", a-t-il ajouté.

A l'occasion de ses résultats trimestriels et sans trop s'avancer, le directeur financier du géant pharmaceutique, François Roger, avait déclaré fin avril que Sanofi évaluait ses besoins de capacité de production aux Etats-Unis où le groupe envisageait "potentiellement des investissements supplémentaires".

Le groupe réalise à peu près la moitié de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis (son plus gros marché), où seulement 25% de sa production est implantée, répartie dans cinq usines.

Depuis trente ans, les produits pharmaceutiques sont exonérés de droits de douane, mais devant la menace américaine qui plane sur le secteur, plusieurs gros laboratoires pharmaceutiques, notamment américains et suisses, ont annoncé tour à tour des investissements massifs aux Etats-Unis pour y renforcer leur capacité de production.