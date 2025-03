Ecosse : un homme soupçonné d'avoir endommagé le golf de Trump mis en liberté sous caution

Accusé d'avoir endommagé un complexe de golf de Donald Trump, un homme a finalement été remis en liberté sous caution. La pelouse du complexe de golf Turnberry, en Ecosse, avait été recouverte début mars d'un message en soutien à Gaza. De son côté, le président américain a salué l'action des forces de l'ordre britanniques.

Un tribunal écossais a mis lundi en liberté sous caution un homme accusé d'avoir endommagé début mars le luxueux complexe de golf Turnberry, propriété du président américain Donald Trump, dont la pelouse avait été recouverte d'un message en soutien à Gaza.

Kieran Robson, 33 ans, a été inculpé pour vandalisme lors d'une brève audience au tribunal d'Ayr, dans le sud-ouest de l'Écosse, et laissé en liberté sous caution dans l'attente d'une nouvelle audience.

"Gaza n'est pas à vendre" inscrit en majuscules sur le gazon

La police avait été appelée sur les lieux au petit matin du 8 mars. La façade du club-house du golf avait été couverte de peinture rouge, le parcours endommagé par endroits et le message "GAZA IS NOT 4 SALE" ("Gaza n'est pas à vendre") avait été inscrit en lettres majuscules sur le gazon. Donald Trump avait suscité un tollé international en février en proposant de déplacer les Palestiniens de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie voisines, pour faire du territoire la "Riviera du Moyen-Orient".

A l'issue d'un appel dimanche avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, Donald Trump s'est adressé à son réseau social Truth Social pour condamner les dégâts causés à son complexe, et saluer l'action des forces de l'ordre britanniques.

La semaine dernière, une femme de 66 ans et un homme de 75 ans arrêtés lors de l'enquête ont été libérés dans l'attente d'investigations plus approfondies, selon la police écossaise. Situé dans le sud-ouest de l'Écosse, Turnberry est l'un des deux complexes hôteliers que le président américain possède dans cette nation britannique, d'où sa mère était originaire.

Un autre parcours de golf de Donald Trump a été pris pour cible en mars en Irlande, sur le complexe côtier de Doonbeg, où des militants ont planté des drapeaux palestiniens sur les terrains.