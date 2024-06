France-Pologne : «Notre objectif, gagner le match pour finir à la première place», assure Didier Deschamps

Ce mardi soir est marqué par le troisième et dernier match des Bleus dans cette phase de groupe de l’Euro 2024. La France, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale depuis lundi soir, affronte la Pologne ce mardi après-midi à Dortmund. Les joueurs de Didier Deschamps veulent aller chercher la première place du groupe. Cela passe par une victoire. Mais pour gagner, encore faut-il marquer.

>> À LIRE AUSSI - Euro 2024 : face à la Pologne à Dortmund, Kylian Mbappé pourrait être titulaire

"Gagner le match pour finir à la première place"

Un seul but en deux matches, l’œuvre d’un défenseur autrichien qui plus est. Le bilan offensif des Bleus n’est pas très reluisant. Alors Didier Deschamps a fait travailler ses attaquants cette semaine. Car pour terminer premier de son groupe, la France est condamnée à gagner. "Le principal, c'est d'obtenir la première place, de se rassurer assurément en gagnant et en marquant, puis prendre des automatismes ensemble. Ça peut être utile pour la suite de la compétition", détaille le milieu de terrain N’Golo Kante.

Penser à l’avenir, tout en n’oubliant pas le présent. Voilà le dilemme pour Didier Deschamps, tenté de faire souffler certains cadres. "Notre objectif, je vous l'ai dit, c'est de gagner le match pour finir à la première place. Mais évidemment, dans la gestion du groupe, oui, c'est quelque chose qui peut être important. De toute manière, mon objectif et celui du staff, c'est de maintenir tout le monde et que tout le groupe se sent prêt", explique Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France.

Antoine Griezmann ou Ousmane Dembélé, peu en réussite lors des deux premiers matches, pourraient d’ailleurs céder leur place ce soir contre la Pologne. Une petite révolution pour Didier Deschamps, le sélectionneur qui donne le moins de temps de jeu à ses remplaçants depuis le début de l’Euro 2024.