France-Danemark : à Copenhague, ces supporters danois qui croient avec force à la victoire

Dans une avenue glaciale de Copenhague, le rouge et le blanc est partout. Ce sont les couleurs de la "Dynamite danoise", le surnom de l'équipe nationale du Danemark qui est engagée en Coupe du monde au Qatar dans le groupe D, le même que celui de la France. D'ailleurs, les deux équipes se retrouvent ce samedi, à Doha, pour leur deuxième match de la compétition. Un match crucial dans cette poule qui sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 17 heures sur Europe 1, radio officielle de la compétition. Avant ce choc, Europe 1 s'est rendue au Danemark à la rencontre de Danois plutôt optimistes.

"Notre équipe est la meilleure"

"Le Danemark va gagner ! Car notre équipe est la meilleure", clame haut et fort Todda, les yeux rieurs, le bonnet enfoncé jusqu'aux joues. "On les a déjà battus... Et on va le refaire", argue-t-il, faisant référence au deux derniers matches disputés entre les deux nations que les Danois ont effectivement remportés (2-1 en juin et 2-0 en septembre dernier).

Un peu plus loin, Jonas pronostique une victoire 3 buts à 1 pour son pays, peu importe que les adversaires soient champions du monde. "La France est probablement la meilleure équipe du monde. Mais le problème est qu’il y a trop de blessés !", note-t-il notamment après le forfait de Karim Benzema. "Et les Français jouent individuels. Ils ont de gros egos !", juge ce supporter danois.

Ces Danois prêts à chanter pour soutenir leur équipe

Les Tricolores sont un peu plus faibles ces dernières années, estime Moms, un autre habitant de Copenhague fan de football. Il passe à vélo parmi une foule de cyclistes, les chants de supporters bien en tête pour le coup d’envoi à 7.000 km de là. "Nous sommes rouges ! Nous sommes blancs ! Nous sommes ensemble, à vos côtés !", répète-il, prêt désormais à vibrer pour son équipe ce samedi après-midi.