Formule 1 : deux semaines après la victoire de Verstappen au Canada, quelle sera la hiérarchie lors du grand prix d'Espagne ?

C'est l'inconnue de ce week-end. Sur les quatre dernières courses, la Formule 1 a connu trois vainqueurs différents. Et la concurrence pousse de plus en plus. McLaren a le vent en poupe puisqu'elle est l'écurie qui a marqué le plus de point lors des quatre derniers grand prix.

Du côté de Ferrari, la Scuderia voudra sans doute remettre la marche avant après son double abandon lors de la dernière course, comme l'explique Charles Leclerc : "C'est sûr qu'on ne veut pas répéter ça trop souvent, mais on va se reprendre pour ce week-end. Je suis assez confiant, les problèmes moteurs rencontrés le dimanche au Canada ne seront plus là ce week-end".

"On peut avoir Alpine dans deux ans dans le Top 4 des meilleures écuries"

N'oublions pas les Mercedes qui vont chercher à confirmer. Après la pole position de George Russell au Canada, tout le monde s'attend donc à une bataille à quatre sur le circuit de Catalogne. Cette course sera également l'occasion pour les deux pilotes d'Alpine de rentrer une nouvelle fois dans le Top 10. L'écurie française qui en a profité pour annoncer l'arrivée de Flavio Briatore. L'ancien directeur de l'écurie Benneton et Renault, au micro de Canal+, explique ses objectifs.

"Qu'est-ce que je vais amener ? La culture de gagner, c'est toujours ça. Ce sont les gens qui font le team. On peut avoir Alpine dans deux ans dans le Top 4 des meilleures écuries". Deux ans pour être dans le top 4, c'est donc toute l'ambition de l'Italien pour son retour, après 15 ans d'absence.