Formule 1 : pour Pierre Gasly, une victoire au parfum de revanche

La victoire était presque impensable. Pierre Gasly a remporté dimanche à Monza le Grand Prix d'Italie, une première pour un pilote français en Formule 1 depuis 1996. "C'est incroyable. Je ne suis pas sûr de réaliser. C'était une course complètement folle", a-t-il déclaré après sa victoire. Un tour de force salué par les plus grands, comme le sextuple champion du monde Lewis Hamilton. "Gasly mérite sa place dans une grande équipe", a affirmé le Britannique, arrivé septième, à l'issue de la course.

Poussé hors de l'écurie Red Bull

L'an dernier pourtant, beaucoup pensaient la carrière de Pierre Gasly sur le déclin. Alors que ce grand espoir français venait d’arriver dans la prestigieuse écurie Red Bull, tout s’écroule en six mois. Ses résultats ne sont pas bons, les dirigeants le poussent dehors sans ménagement. Pierre Gasly rejoint la petite écurie Toro Rosso, devenue AlphaTauri. Le Normand avale sa rancœur et se remet au travail. Sa voiture est limitée mais il monte pour la première fois sur le podium au Brésil, en novembre dernier.

"Ce succès, il l'a construit avec son équipe"

Avant sa victoire de dimanche, le dernier Français à avoir fait retentir la Marseillaise en Grand Prix était Olivier Panis, il y a presque un quart de siècle à Monaco. "Si je voulais un pilote français qui me détrône, c'est bien lui, un grand bravo à Pierre, c'est un mec fabuleux, un grand professionnel, j'espère qu'il pourra aller dans une grande équipe et continuer sur cette lancée. Ce succès, il ne la doit à personne, il l'a construit avec son équipe. C'est un beau pied de nez à Helmut Marko [patron de la filière pilotes Red Bull, nldr], il aurait dû le garder", a-t-il déclaré au micro de Canal +.

Malgré cette victoire au goût de revanche, Gasly n'a pas voulu faire de commentaire sur un éventuel retour chez Red Bull après sa performance.