Célébration des 20 ans de règne du Prince Albert II : la famille Grimaldi continue-t-elle de faire rêver ?

Il s’apprête à fêter ses 20 ans de règne ce samedi : le prince Albert II de Monaco. Des festivités sont organisées ce samedi soir sur le Rocher pour célébrer cet anniversaire, en présence du souverain. La famille princière sera aussi au rendez-vous. En vingt ans, cette famille a suscité l’intérêt, notamment en France, et continue aujourd’hui de faire rêver.

"Il y en a autant pour les Windsor que pour les Grimaldi"

Le 2 juillet 2011, Albert II de Monaco, vêtu d’un élégant costume blanc se tient debout dans une véritable cathédrale à ciel ouvert. Face à lui, pour leur union religieuse, Charlène Wittstock, qui devient dorénavant Charlène de Monaco.

Sur le Rocher ce jour-là, les caméras du monde entier retransmettent l'événement. Leur présence témoigne de l’engouement autour de la famille princière, véritable incarnation de la tradition et la stabilité. Aujourd'hui encore, la dynastie des Grimaldi continue de fasciner. Et notamment en France, assure Stéphane Bern, fin connaisseur des familles royales.

"Vous regardez les couvertures des magazines illustrés. Il y en a autant pour les Windsor que pour les Grimaldi. Cette famille princière qui défend l'indépendance de son Rocher fait rêver les Français. Ils ont le sentiment que c'est un peu leur famille royale de substitution. On vit les joies et les peines des Grimaldi au quotidien", constate-t-il. Le regard se porte désormais sur les héritiers, les jumeaux Gabriella et Jacques, âgés de 10 ans. C’est ce dernier qui est appelé à succéder à son père sur le trône.