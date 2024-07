Formule 1 : George Russel signe la pole position du GP de Grande-Bretagne devant Hamilton et Norris

George Russell (Mercedes) partira en pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne dimanche après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur le circuit de Silverstone (5,891 km). Devant leur public, les pilotes britanniques ont réalisé un triplé puisque Lewis Hamilton (Mercedes) s'élancera en deuxième position, devant la McLaren de Lando Norris, alors que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) doit se contenter de la quatrième place sur la grille.

Russell, vainqueur dimanche dernier du Grand Prix d'Autriche après avoir profité d'un accrochage entre Verstappen et Norris en fin de course, décroche la troisième pole position de sa carrière, la deuxième en un mois après celle obtenue au Canada début juin. "C'est incroyable. En début de saison, on n'aurait jamais rêvé d'être en pole position ici et là on fait premier et deuxième avec Lewis (Hamilton, son équipier). Et avec Lando (Norris) en troisième position, c'est génial", a savouré Russell.

Hülkenberg et Haas au top, Ferrari et Alpine en difficulté

Verstappen, auteur d'une sortie de piste et d'un passage dans les graviers en Q2, n'a pas pu défendre ses chances complètement et a toutefois réussi à limiter la casse en arrachant la quatrième place, à quatre dixièmes du "poleman". Le triple champion du monde en titre a devancé de justesse la deuxième McLaren de l'Australien Oscar Piastri, alors que l'Allemand Nico Hülkenberg a confirmé qu'il était redoutable en qualifications en prenant une prometteuse sixième place devant la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz. En difficultés depuis plusieurs semaines, la Scuderia n'arrive pas à retrouver son niveau de performance des premières courses de la saison, à l'image de la décevante 11e place du Monégasque Charles Leclerc samedi.

Le Top 10 de ces qualifications est complété par le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), le Thaïlandais Alex Albon (Williams) et le vétéran espagnol Fernando Alonso (Aston Martin). Alpine a de son côté connu des qualifications catastrophiques: Pierre Gasly a terminé 20e et dernier mais il n'a pas poussé sachant qu'il partirait dernier quoiqu'il arrive après avoir changé de moteur, tandis qu'Esteban Ocon a échoué au 18e rang après avoir été piégé par les conditions météo.

Les monoplaces tricolores, qui avaient pourtant redressé la tête ces dernières semaines, partiront donc en fond de grille, juste séparées par la Red Bull de Sergio Pérez, auteur d'une sortie de route en Q1 qui avait provoqué un drapeau rouge. Bloqué dans le bac à graviers, le Mexicain n'avait pas pu repartir et aura donc bien du mal à inscrire des points dimanche alors que les rumeurs circulant dans le paddock affirment qu'il pourrait perdre son volant chez Red Bull, même s'il vient de prolonger son contrat de deux ans.