Formule 1 : en pole position aux Pays-Bas, Lando Norris peut-il être un candidat sérieux au titre de champion du monde ?

Depuis 2021 et son retour au calendrier de la Formule 1, Max Verstappen avait toujours décroché la pole position de son Grand Prix à domicile. Mais cette année, Lando Norris a écrasé la concurrence en décrochant la quatrième pole position de sa carrière, la troisième de la saison. Il tentera de la convertir en victoire, ce qu'il n'a pas su faire les trois fois précédentes.

"C'est Max Verstappen que nous essayons de rattraper,

Une victoire qui le rapprocherait un peu plus du triple champion du monde néerlandais au championnat pilote et, pourquoi pas, remporter le titre dès cette année. Un titre qu'il peut remporter un jour, selon Andrea Stella, patron de McLaren : "Il peut gagner un championnat du monde, c'est une certitude. Est-ce qu'il peut le faire cette ? Il ne va sans doute pas abandonner. Au classement des pilotes, il y a un important écart de point et c'est Max que nous essayons de rattraper, donc cela va être difficile pour nous".

Derrière, l'Australien Oscar Piastri devra se contenter de la troisième place sur la grille de départ. Il s'élancera avec George Russell à ses côtés. Le Mexicain Sergio Perez, pourtant à la peine ses derniers temps au volant de la Red Bull, est parvenu à se classer à la cinquième place. Il partira devant la Ferrari de Charles Leclerc. Fernando Alonso, Alex Albon (avant d'être disqualifié pour raisons techniques), Lance Stroll et Pierre Gasly complètent le top 10.

Le départ de ce Grand Prix des Pays-Bas aura lieu ce dimanche après-midi, à 15 heures.