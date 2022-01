Formule 1 : Alain Prost et l'écurie Alpine se séparent

L'ancien pilote Alain Prost ne sera plus directeur non exécutif de l'écurie de Formule 1 Alpine pour la saison 2022, a appris l'AFP d'une source proche du dossier, confirmant une information du site spécialisé Motorsport . Alain Prost, quatre fois champion du monde de F1 (1985, 1986, 1989 et 1993), avait un rôle d'ambassadeur-conseiller au sein de l'écurie pour le retour de Renault en F1 en 2016, avant d'être nommé directeur non exécutif en 2019.

Une écurie en pleine restructuration

L'ex-pilote de Renault (1981-1983), âgé de 66 ans, avait un contrat annuel au sein de l'organisation et celui-ci n'a pas été reconduit pour la prochaine saison. Renommée Alpine au début de la saison 2021, l'écurie basée à Viry-Châtillon (France) pour la partie moteurs et à Enstone (Royaume-Uni) pour le châssis est en pleine restructuration autour de son président Laurent Rossi.

La semaine dernière, Marcin Budkowski a ainsi quitté son poste de directeur exécutif. En attendant son remplaçant, Rossi occupe ces fonctions temporairement. Le départ de Budkowski pourrait ouvrir la porte à l'Américain Otmar Szafnauer, qui vient de quitter son poste de directeur général d'Aston Martin. Alpine garde ses pilotes Fernando Alonso et Esteban Ocon pour la saison 2022, qui doit commencer le 20 mars à Bahreïn pour un calendrier record de 23 Grands Prix.