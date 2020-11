Equipe de France : Marcus Thuram, de "fils de" à nouveau Bleu

C'est un prestigieux nom qui fait son retour en équipe de France. Jeudi, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour le dernier rassemblement des Bleus en 2020, et fait appel, à la surprise générale, au jeune attaquant Marcus Thuram, fils d'une des légendes de la sélection, Lilian Thuram. Europe 1 vous présente cet avant-centre de talent, qui figure parmi les principales révélations de ce début de saison sur la scène européenne.

Le fils d'une légende des Bleus

Marcus Thuram arrive en équipe de France avec un nom très prestigieux. Son père, Lilian Thuram, n'est autre que le recordman de sélections chez les Bleus (142), et a fait partie de la glorieuse génération ayant remporté coup sur coup la Coupe du monde 1998 et l'Euro 2000. Mais Didier Deschamps l'assure, le nom de Marcus Thuram n'a joué en rien dans sa décision. "Je pense que ça doit faire énormément plaisir à son papa Lilian, 'Tutu', mais ça passe au deuxième ou troisième plan. Le mérite, c'est Marcus qui l'a", a-t-il glissé jeudi.

Un attaquant puissant et explosif

Âgé de 23 ans, Marcus Thuram est un attaquant de grande taille (1 mètre 92) et sur le terrain sa puissance physique et son explosivité, rares pour un joueur de ce gabarit, ont fait de lui l'une des révélations du championnat allemand. Lui-même se définit comme "un attaquant qui aime bien créer, qui aime bien faire des passes, marquer. Un attaquant qui prend plaisir à jouer le jeu offensif de son équipe".

Une progression constante

Marcus Thuram a gravi un à un les échelons. D'abord à Sochaux, puis à Guingamp, et enfin dans le club allemand du Borussia Mönchengladbach, qu'il a rejoint à l'été 2019. Et sur les pelouses de Bundesliga, le joueur est en train de se faire un prénom, en étant une des révélations de la saison passée avec 10 buts en championnat. Cette saison, son doublé en Ligue des champions face au Real Madrid de Zidane (2-2), le 27 octobre dernier, a achevé de le mettre dans la lumière.

"Il est passé au niveau supérieur avec son club. Il a la capacité de créer des différences, avec beaucoup de puissance, de percussion. Il marque, il fait marquer, a cette capacité sur les gros matches à être souvent présent et bon", a fait valoir Didier Deschamps lors de sa conférence de presse.

Un joueur engagé

Mais Marcus Thuram ne s'est pas fait remarquer uniquement pour ses exploits footballistiques. A l'image de son père, très engagé sur les questions sociétales et notamment la lutte contre le racisme, le jeune attaquant n'a pas hésité à mettre un genou à terre pour célébrer un but, le 31 mai, afin de rendre hommage à George Floyd, le père de famille afro-américain tué par la police fin mai à Minneapolis, aux Etats-Unis. Il était le premier footballeur à recourir à ce geste symbolique, et la photo avait fait le tour du monde.