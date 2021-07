Football : Patrick Vieira nouvel entraîneur de Crystal Palace

L'ancien international français Patrick Vieira, sans club depuis son limogeage par Nice en décembre 2020, est le nouvel entraîneur de Crystal Palace, a annoncé dimanche le club londonien qui évolue en 1ère division anglaise. "Crystal Palace est ravi de confirmer la nomination de Patrick Vieira au poste d'entraîneur pour les trois prochaines saisons", indique Crystal Place dans son communiqué.





We are delighted to confirm the appointment of Patrick Vieira as our new manager until 2024 ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb