Football : les Bleus déroulent face à l'Ukraine (7-1) avec un doublé de Giroud

L'équipe de France s'est largement imposée contre l'Ukraine (7-1), mercredi en match amical à Saint-Denis, avec notamment un doublé d'Olivier Giroud (24e, 34e), devenu deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 42 unités devant Michel Platini. Les hommes de Didier Deschamps ont bien préparé le choc contre le Portugal dimanche en Ligue des nations au Stade de France, avec des buts d'Eduardo Camavinga (9e), de Corentin Tolisso (65e), de Kylian Mbappé (82e) et d'Antoine Griezmann (89e). L'Ukraine a inscrit un but contre son camp (40e) et sauvé l'honneur par Tsygankov (53e).

