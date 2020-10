Équipe de France : Giroud dépasse Platini, Camavinga plus jeune buteur depuis 1914

C'est un match amical dont on se souviendra malgré tout : mercredi soir, lors de la première période d'un match qui a vu la France s'imposé largement face à l'Ukraine (7-1), deux joueurs de l'équipe de France ont inscrit leur nom dans les livres d'histoire. Le premier, Eduardo Camavinga, est devenu à 17 ans et 11 mois le plus jeune buteur des Bleus depuis 1914. Il y a 106 ans, Maurice Gastiger, âgé de 17 ans et 5 mois, avaient inscrit un but lors de sa deuxième sélection contre la Suisse.

"Grand privilège"

Le second est plus connu, et nul doute que sa performance du soir sera encore plus commentée que celle de son cadet du Stade Rennais. En inscrivant ses 41e et 42e buts sous les couleurs tricolores, Olivier Giroud a officiellement dépassé le nombre de buts marqués par Michel Platini en équipe de France.

"Quand je fais marquer mes partenaires c'est un grand plaisir, mais bien sûr mon objectif c'est de l'égaler le plus rapidement possible. Ce serait un grand privilège et une immense fierté de pouvoir égaler la légende du football français", avait expliqué cette semaine l'attaquant de Chelsea.

Seul Henry est encore devant

Il ne reste devant lui que Thierry Henry, roi des années 2000. "Titi" a inscrit la bagatelle de 51 buts en bleu de 1997 à 2010, en 123 sélections. Olivier Giroud, qui disputait mercredi soir sa 100e sélection à l'âge de 34 ans, peut encore lui disputer le titre honorifique de meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France : 1. Thierry Henry: 51 buts, de 1997 à 2010

2. Olivier Giroud: 42 buts, depuis 2011

3. Michel Platini: 41 buts, de 1976 à 1986

4. David Trezeguet: 34 buts, de 1998 à 2008

5. Antoine Griezmann: 31 buts depuis 2014

6. Zinédine Zidane: 31 buts, de 1994 à 2006

7 ex æquo. Just Fontaine: 30 buts, de 1953 à 1960

7 ex æquo. Jean-Pierre Papin: 30 buts, de 1986 à 1994

9. Youri Djorkaeff: 28 buts, de 1994 à 2002

10. Karim Benzema: 27 buts, de 2007 à 2015

Corentin Tolisso (65e), Kylian Mbappé (82e) et Antoine Griezmann (89e) sont les autres buteurs de la rencontre. L'Ukraine a inscrit un but contre son camp (40e) et sauvé l'honneur par Tsygankov (53e).