Élimination du PSG en Coupe de la Ligue : zoom en chiffres sur une surprise colossale

C'est un événement. Pour la première fois depuis le 22 janvier 2014, le PSG s'est incliné dans une coupe nationale. La défaite contre Guingamp au Parc des Princes mercredi soir (1-2) a donc sonné la fin d'une période d'invincibilité record de 44 rencontres, Coupe de la Ligue et Coupe de France confondues. Retour en chiffres sur la fin d'un incroyable record.

1813

C'est le nombre de jours d'invincibilité du PSG en coupes nationales entre le 22 janvier 2014 et mercredi soir, soit 4 ans, 11 mois et 19 jours. Dans le détail, Paris a remporté durant cette longue période 19 rencontres de Coupe de la Ligue et 25 de Coupe de France.

0

Comme le nombre de prolongations dont a eu besoin Paris pour remporter ses 44 rencontres. Toutes ont en effet été remportées dans le temps réglementaire.

1

Guingamp, dernier de Ligue 1, est le premier club français à faire tomber le PSG cette saison. Il aura donc fallu attendre le 20ème match sur le sol français pour voir Paris chuter. C'est son deuxième revers toutes compétitions confondues après celui enregistré en Ligue des champions contre Liverpool (2-3).

5

Le club de la capitale ne battra pas son propre record de cinq titres consécutifs en Coupe de la Ligue. Mais il reste assuré, avec ses huit trophées, de conserver la tête du palmarès de l'épreuve. Suivent en effet dans le classement Bordeaux et Marseille, avec trois trophées chacun, et seuls les Girondins sont encore en lice dans cette édition 2019.

6

C'était devenu une habitude : la victoire du PSG dans les coupes nationales délivraient des places supplémentaires pour la Ligue Europa aux 5ème et 6ème du Championnat. L'élimination du PSG mercredi soir ne permettra donc pas au sixième de Ligue 1 de prétendre à un place pour la compétition européenne, place qui sera attribuée à Bordeaux, Strasbourg, Monaco ou Guingamp, toujours en lice.

4

Paris n'en a pas totalement fini avec les records en coupe nationale. Quadruple tenant du titre de la Coupe de France, ce qui constitue déjà un record, le PSG est toujours engagé cette année dans cette épreuve, dans laquelle il affrontera le 23 janvier Grenoble ou Strasbourg en seizièmes de finale.