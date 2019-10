Coupe de la Ligue : le FC Nantes sponsorisé par... le Hellfest

REPORTAGE

Certains qualifieront ce mélange des genres d'audacieux ! Et pour cause, le métal, le hard rock et autres musiques "extrêmes" vont être associés au... football. Le festival de musique le Hellfest est en effet le nouveau sponsor du FC Nantes lors des matchs de Coupe de la Ligue.

Nantes affronte mercredi soir le Paris FC avec son sponsor, le festival métal de la ville de Clisson, en Loire-Atlantique. Les supporteurs nantais vont donc découvrir, dans l'enceinte du stade, l'univers du métal et du Hellfest: des musiques seront diffusées à la Beaujoire, avant le match.

Pour rappel, le festival voit passer des artistes tels que Iron Maiden, Aerosmith ou encore Marilyn Manson. Rien à voir avec le rap, prisé des footballeurs, ou encore avec Francis Cabrel, écouté par le défenseur canari Nicolas Pallois.

"Le logo de mon festival sur le maillot du FC Nantes, c'est plutôt cool !"

Benjamin Barbaud, le fondateur du Hellfest, savoure le côté décalé de ce partenariat inédit même s'il avoue avancer en terrain miné : "Il y a certainement des métalleux qui vont dire que le foot est un truc de beauf. On n'était pas prédisposé à aller dans le football car c'est un sport grand public. On n'aurait jamais eu, nous association, les moyens d'accompagner un tel club de foot sur une plus grande période. Là ça va créer un peu de surprise et il va y avoir le logo de mon festival sur le maillot du FC Nantes, c'est plutôt cool !"

Voilà comment à la place du traditionnel sponsor, une agence d'intérim, nous retrouverons mercredi soir sur le maillot nantais, en lettres noires, le "Hellfest". Ce sponsor n'est valable que pour la Coupe de la Ligue et le patron du festival espère maintenant que Nantes ira jusqu'au Stade de France.