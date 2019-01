Coupe de la Ligue : le PSG, quintuple tenant du titre, éliminé à la surprise générale par Guingamp (2-1) en quarts de finale

Énorme surprise en Coupe de la Ligue ! Le Paris SG, quintuple tenant de la Coupe de la Ligue, a été éliminé en quarts de finale par Guingamp 2 à 1, mercredi, au Parc des Princes, enregistrant sa première défaite de la saison sur le plan national.

Les Parisiens trop fragiles en défense. Le PSG, champion de France en titre et tranquille leader invaincu, avait pourtant aligné une équipe proche de son onze type avec les retours de vacances de Marquinhos et Angel di Maria. Mais si les hommes de Thomas Tuchel ont ouvert la marque par Neymar, de la tête (63e), les Parisiens se sont montrés trop inefficaces devant le but adverse. Après avoir trouvé le poteau dès la 2e minute, Kylian Mbappé a de nouveau échoué à marquer à plusieurs reprises (48e, 55e), tandis qu'Edinson Cavani, entré à la mi-temps, a failli aggraver le score sur son premier ballon (46e).

Trois penalties pour Guingamp. Et le club de la capitale a fini par payer cher sa fragilité défensive, en offrant trois penalties aux Guingampais. Après un premier échec de Marcus Thuram (61e), Yeni atito Ngbakoto (81e) et Thuram (90+3e) ont saisi leur chance, et sonné le Parc des princes. En demi-finales, Guingamp retrouvera Strasbourg, Monaco, et Bordeaux.