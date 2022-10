Football : la diaspora portugaise de France derrière les Aigles de Benfica

Journée importante pour le Benfica. Le club de football portugais joue contre les Parisiens à 21 heures en match retour de la Ligue des champions. Après la démonstration des Lisboètes avec 1 but partout la semaine dernière, le PSG, secoué, jouera sans Lionel Messi ce mardi soir. Et pour ce match au Parc des Princes, les Portugais pourront compter sur le soutien de la diaspora portugaise en France. À Saint-Germain-en-Laye, ce club de futsal accueille de nombreux fans des Aigles.

"Je suis né Benfiquiste et j'espère le mourir"

Dans le gymnase, les joueurs portent fièrement du rouge et du noir pour l'entraînement : ce sont les couleurs du Benfica. Ici, dès le plus jeune âge, on soutient l'équipe de Lisbonne. Lorenzo et Niels sont deux fervents supporters. "Je suis pour le Benfica depuis que je suis petit." Le second lance au micro d'Europe 1 : "Moi, j'habite à Paris et j'aime bien Paris. Mais Benfica, franchement, j'adore ce club." Une passion partagée avec l'équipe senior, dont les joueurs portent une doudoune noire estampillée du blason du Benfica sur le dos. Pour Georges, le responsable du club, impossible de rater le match disputé ce soir au Parc des Princes. "C'était impensable de ne pas pouvoir avoir une place. Moi, je suis né Benfiquiste et j'espère le mourir aussi. Pour nous, au Portugal, le Benfica est plus qu'un club - c'est une institution."

Ici, chaque supporteur a son pronostic pour le match, mais tous espèrent la victoire du Benfica face au Paris Saint-Germain. Estevão, lui, est conscient que la bataille sera rude. "Je sais que ça va être un match compliqué, surtout à Paris", a-t-il admis. "Je pense que la force du Benfica est surtout les supporteurs. Même quand ça ne va pas, on les entend au stade, on y croit à la victoire. Viva Benfica !"