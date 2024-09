Football : «Il y a trop de matches», regrette l'international français Dayot Upamecano

"Il y a beaucoup trop de matches" dans le calendrier du football international, a regretté le défenseur de l'équipe de France Dayot Upamecano dimanche, à la veille d'affronter la Belgique en Ligue des nations. "Les spectateurs veulent du beau jeu, mais c'est compliqué de produire du beau jeu avec tous les matches" au calendrier, a ajouté le joueur qui s'exprimait en conférence de presse au stade de Décines dans l'agglomération lyonnaise où aura lieu le match des Bleus contre les Belges.

"Les acteurs, on subit ce qui est décidé"

"J'espère qu'ils (les décideurs du foot, NDLR) vont comprendre un jour qu'on joue trop de matches, ça ramène aussi des blessures, on a eu deux blessés dans la sélection et si ça ne se calme pas il y en aura plus", a ajouté le défenseur du Bayern Munich. Loïc Badé et Warren Zaïre-Emery ont quitté blessés le rassemblement de l'équipe de France. Wesley Fofana et Aurélien Tchouameni ont dû renoncer dès le premier jour. Le calendrier international, "c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?" a complété Didier Deschamps.

"Pas un ne vous dira le contraire, que ce soient les sélectionneurs ou les joueurs. Les acteurs, on subit ce qui est décidé", a ajouté le sélectionneur. "Les calendriers sont très chargés, les périodes de vacances écourtées, les préparations existent peu ou pas", a développé le technicien. "Le constat est factuel. Est-ce que ça va dans le bon sens pour la santé des joueurs ? Non, je suis catégorique. Mais ce sont les décideurs qui décident" a conclu Didier Deschamps.