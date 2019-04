Football : face à son dauphin lillois, le PSG veut s'offrir le titre

Ils espéraient fêter le titre au Parc des Princes, devant leur public, dimanche dernier. Finalement tenus en échec par Strasbourg (2-2), les Parisiens n'ont cette fois besoin que d'un match nul, afin de s'adjuger leur huitième titre de champion de France - leur sixième en sept ans -, dimanche soir à Lille. Après une saison de Ligue 1 sans réelle adversité, et durant laquelle il n'a connu la défaite qu'à une seule reprise, le PSG peut mettre fin à une course au titre dans laquelle il a semblé, dès le départ, seul en lice.

20 points d'avance sur le deuxième

Avec 26 victoires en 30 rencontres, le PSG n'a laissé personne bousculer la hiérarchie cette saison. Aucun des autres cadors de Ligue 1, trop irréguliers, n'a pu suivre le rythme imposé par les hommes de Thomas Tuchel. Comme un symbole, c'est face à leur dauphin lillois, qu'ils distancent de 20 longueurs, que les Parisiens peuvent être sacrés champions. Un huitième titre en vue pour le club de la capitale, et le sixième en huit ans depuis l'arrivée de QSI (Qatar Sports Investments), qui n'a laissé échapper le trophée qu'à deux reprises, en 2012 (Au profit de Montpellier) et 2017 (AS Monaco). Chez le deuxième du championnat, le PSG n'a besoin que d'un point pour valider définitivement sa première place. Mais les Parisiens devront rester sur leurs gardes. Leur seul déplacement chez un autre occupant du podium, l'Olympique Lyonnais, s'était soldé par une défaite.

La chasse aux records

Une fois le titre officiellement acquis, le club de la capitale pourra tenter de battre quelques-uns des records de la Ligue 1. Avec 81 unités au compteur, et 24 points restant à acquérir, le PSG peut toujours prétendre dépasser les 96 points, record qu'il détient depuis 2016. Les Parisiens peuvent même rêver d'atteindre la barre symbolique des 100 points, une performance inédite en France, et que seuls six clubs ont réussi dans l'histoire du football européen. Dans le même registre, le PSG de Kylian Mbappé pourraient dépasser le record du nombre de victoires dans une saison (30), qu'il co-détient avec l'AS Monaco. Les records du plus grand écart avec le deuxième (31 points), du plus grand nombre de points pris à l'extérieur (48), et de la plus grande différence de buts (+83), tous déjà dans l'escarcelle du PSG, sont aussi susceptibles de tomber.

Une saison marquée par une campagne européenne décevante

Le titre annoncé du Paris Saint-Germain ne fera cependant pas oublier le nouvel échec du club en Ligue des Champions. L'élimination dès les huitièmes de finale, par un Manchester United pourtant affaibli, laisse un sentiment mitigé autour de la saison parisienne. À la hauteur sur le plan national, le PSG n'a pas su hausser son niveau lorsque sont arrivées les rencontres européennes décisives du printemps. En plus de la Ligue des Champions, les Parisiens sont également sortis prématurément de la Coupe de la Ligue, éliminés par Guingamp en quarts de finale, après cinq ans de domination dans la compétition. Une fois le titre de champion de France en poche, il ne restera qu'une seule rencontre décisive pour les Parisiens, avec la finale de la Coupe de France, le 27 avril prochain, face à Rennes.

Lille dans la course à la deuxième place

Bien loin de la première position se dispute une course à la Ligue des Champions encore indécise. Les hommes de Christophe Galtier, sur la deuxième marche du podium depuis début décembre, ne peuvent considérer cette réception du PSG comme un match bonus. Maintenu difficilement la saison dernière, et surveillé de très près par la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), le LOSC sait qu'une qualification pour la très lucrative Ligue des Champions lui permettrait d'envisager l'avenir plus sereinement. Dans une course au podium qui n'a pas encore livré son verdict, les Nordistes pourraient envoyer un signal fort à leurs poursuivants, s'ils parvenaient à accrocher le PSG. Mais Christophe Galtier est resté lucide, vendredi en conférence de presse. "L'écart est très conséquent entre les deux premiers de Ligue 1", a estimé l'entraîneur lillois. "La meilleure façon de faire un très bon match face à Paris, c'est de ne pas être obnubilé par le résultat".