Ligue 1 : le PSG, tenu en échec par Strasbourg (2-2), devra attendre pour le titre

Le PSG devra encore patienter pour le titre de champion de France: le leader de la L1 a été neutralisé par Strasbourg (2-2) au Parc des Princes, alors qu'il lui fallait une victoire pour être sacré dimanche.

Ce n'est que partie remise pour Paris : un nul suffira dimanche prochain à Lille pour conserver sa couronne nationale. C'est seulement le troisième nul en L1 de la saison parisienne, le deuxième contre Strasbourg.

"Désolé". L'inattendu Eric-Maxim Choupo-Moting fut l'homme du match, pour le meilleur et pour le pire. C'est lui qui ouvre le score à la 13e minute pour le PSG. Mais c'est lui aussi qui stoppe sur la ligne de but strasbourgeoise, de façon totalement surréaliste, un ballon de son partenaire Christopher Nkunku (28e). "Désolé" a-t-il dit à la fin du match au micro de Canal+.

Loupé incroyable. Juste avant ce loupé incroyable, le Strasbourgeois Nuno Da Costa a égalisé à 1-1 (26e). Puis Anthony Gonçalves a doublé la marque pour les Alsaciens (2-1, 38e). Thilo Kehrer a égalisé à 2-2 pour Paris en fin de match (82e).

#CFC

️ Ludovic Ajorque (@RCSA) après #PSGRCSA : "Il y a un état d'esprit irréprochable dans ce groupe, on est tous des guerriers. C'est à l'image du club, on prend du plaisir à jouer ensemble (...) On sait qu'on a moins de qualités que le PSG, mais on joue avec le coeur." pic.twitter.com/ksq18391jJ