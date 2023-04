Football : Chelsea «en négociation avancée» avec Franck Lampard pour un intérim jusqu'à la fin de la saison

L'ancien milieu de terrain et ancien entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, est en "négocation avancée" avec les Blues pour assurer l'intérim sur le banc jusqu'à la fin de la saison, annoncent les médias anglais, mercredi, trois jours après le limogeage de Graham Potter. Lampard, joueur emblématique du club londonien de 2001 à 2014, avec qui il avait été champion trois fois et champion d'Europe en 2012, s'était reconverti comme entraîneur en 2018.

Après une saison à la tête de Derby County qu'il avait failli faire remonter dans l'élite, il avait déjà pris en main les Blues en 2019/2020, alors interdit de recrutement, arrivant à arracher une qualification en Ligue des champions pour sa première année, avant d'être limogé en janvier 2021. Il avait été remplacé par Thomas Tuchel, qui avait mené les Blues à un nouveau sacre en Ligue des champions à la fin de cette saison. Lampard avait ensuite rebondi à Everton où il avait été nommé fin janvier 2022, les sauvant de la relégation. Mais ses 44 matches à la tête des Toffees, ponctués par 24 défaites et 8 nuls pour 12 victoires seulement, n'avaient pas laissé un grand souvenir sur les bords de la Mersey.

Échec de Graham Potter

Lampard était présent à Stamford Bridge, mardi, lors du nul (0-0) entre Chelsea et Liverpool qui laisse les Blues à la 11e place de la Premier League et à 11 points des places européennes. Selon la presse anglaise, après avoir déjà changé d'entraîneur deux fois cette saison, après l'échec du "pari" Graham Potter, Chelsea souhaiterait se donner un peu de temps pour son choix. Les deux principaux favoris seraient l'Espagnol Luis Enrique, venu à Londres présenter son projet à la direction, mercredi, toujours selon la presse, et Julian Nagelsmann, récemment limogé du Bayern Munich pour être remplacé par Tuchel, viré de Chelsea après 7 rencontres en début de saison.