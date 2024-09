Football : après un été cauchemardesque, les Girondins de Bordeaux ont débuté leur saison en National 2

Comme à la grande époque, les joueurs des Girondins de Bordeaux sont arrivés en bus au stade, accueillis par les supporters. Après la tempête, le calme. Un match délocalisé en raison du conflit entre l'exploitant du stade Matmut Atlantique, où jouent habituellement les Girondins.

"Partout, tout le temps, on sera là"

Un match sans aucun spectateur, même si certains ont tenté de déjouer le huis clos en se plaçant sur la voie de chemin de fer, en hauteur, ou debout sur les murs entourant le stade. Comme Adrien : "Dès que le ballon est à gauche ou là-devant, je ne le vois pas". Cantonné à l'extérieur en raison du huis clos, ils ont voulu marquer le coup. Parmi eux, Vicky et Nando ont tenu à être présents : "C'est important de montrer qu'on est toujours là malgré la situation catastrophique. On défendra toujours le club où qu'il soit. Il fallait être là. Jamais je n'aurais cru qu'on en arriverait là. C'est dur".

"On est un peu dans le déni, on a du mal à y croire et même à penser que c'est réel. On est toujours Bordelais, on sera là quoi qu'il arrive et on espère écrire une autre partie de l'histoire. Partout, tout le temps, on sera là". Les supporters bordelais se retrouveront ce dimanche près de l'ancien parc Lescure, l'antre historique des Girondins de Bordeaux.