Football : à trois mois de l'Euro, faut-il s'inquiéter pour les Bleuets ?

Place aux doutes ? La prometteuse génération Espoirs de l'équipe de France a été déstabilisée par une sévère correction en Angleterre (4-0) samedi et doit réagir ce mardi à 18h30 contre l'Espagne à Vannes, à trois mois de l'Euro des moins de 21 ans. Ce match amical de préparation au Championnat d'Europe (21 juin - 8 juillet) vaut plus cher que prévu : un succès permettrait aux hommes de Sylvain Ripoll de sauver les apparences et retrouver de la confiance, tandis qu'une nouvelle défaite les plongerait dans l'inquiétude avant leur objectif estival en Roumanie et en Géorgie.

Les moins de 21 ans français, emmenés par Amine Gouiri, Rayan Cherki et Benoît Badiashile, savent qu'ils jouent leur place pour l'Euro sur ce rassemblement, le dernier avant le mois de juin. Pour une grande partie d'entre eux, c'est même une occasion rare de briller aux yeux du sélectionneur à un an et demi des Jeux olympiques de Paris, où quelques grands noms des Bleus pourraient vouloir s'introduire dans une liste réduite (18 joueurs, dont 15 nés à partir du 1er janvier 2001).

Blessés

Mais la rouste subie à Leicester par les Bleuets relance le débat sur le niveau et l'implication de cette génération, rarement battue contre des formations plus faibles (14 matches d'affilée sans défaite avant samedi) mais coupable de sautes de concentration, comme aux Îles Féroé en septembre 2021 (1-1) ou contre la Norvège plus récemment (1-1 en novembre 2022). La seconde période catastrophique samedi contre les Anglais, candidats au titre européen, a en tout cas montré les limites de ce groupe lorsque plusieurs cadres sont absents (Eduardo Camavinga et Khéphren Thuram chez les Bleus, Adrien Truffert et Maxence Caqueret blessés...).

"Ce n'est pas rassurant, mais il y a des claques qui peuvent remettre des choses en place", a lancé Sylvain Ripoll sur Canal+ après la rencontre. Le technicien breton n'a pas été épargné depuis par les pépins physiques, puisque Pierre Kalulu a quitté le rassemblement pour une gêne à un mollet, avant l'annonce lundi du forfait de Warmed Omari, un autre défenseur central. Le Rennais ne sera pas remplacé.

Après avoir offert une première sélection à six joueurs en Angleterre, Ripoll risque d'être tenté d'aligner son meilleur onze contre l'Espagne pour éviter une nouvelle déconvenue. Cela pourrait sourire à Gouiri et à son coéquipier rennais Arnaud Kalimuendo, remplaçants à Leicester. De l'autre côté du terrain, les Espagnols comptent moins de grands noms que l'Angleterre dans leur effectif. Mais ils restent sur une série de huit victoires d'affilée et postulent eux aussi pour le titre européen, que les Bleuets n'ont remporté qu'une fois… Il y a 35 ans.