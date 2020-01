Foot : Zlatan Ibrahimovic accueilli en rock star à Milan

Les supporters de l’AC Milan l’attendent comme le messie. Zlatan Ibrahimovic est arrivé jeudi matin en Italie, où il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison pour tenter de relancer son ancien club, en pleine crise sportive. Des dizaines de supporters lui ont réservé un accueil digne d’une rock star. A 38 ans, l’ancien attaquant du PSG s’offre un nouveau défi, après avoir passé un peu plus d’un an aux États-Unis, au Los Angeles Galaxy.

L’AC Milan, géant endormi

Dès son arrivée sur le tarmac de l’aéroport de Milan, Zlatan a fait du Zlatan : "C’est ma maison, je suis enfin de retour". L’ancien attaquant du PSG n'a porté le maillot de l’AC Milan que deux saisons par le passé (2010-2012), mais il revient en terrain conquis. Avec lui, le géant milanais a remporté son dernier championnat d’Italie, en 2011.

Sauf que depuis, les temps ont bien changé. Les Rossoneri sont en perdition depuis de longues années et ne pointent actuellement qu’à une triste 11e place en Serie A, loin des premières places. Les supporters espèrent donc que le retour de Zlatan Ibrahimovic, qui sera officiellement présenté à la presse vendredi, ravive la flamme.

"Je crois vraiment à son impact et à son autorité sur ses coéquipiers"

Mais à 38 ans, le géant suédois peut-il relancer l’AC Milan ? Notre consultant Alain Roche en est persuadé. "Même s’il a 38 ans, il sait gérer ses efforts. Quand il est dans la surface de réparation, on peut compter sur lui pour mettre la balle au fond. Je ne sais pas combien de temps cela peut durer, mais je crois vraiment à son impact dans cette équipe et son autorité sur ses coéquipiers", estime l’ancien joueur du PSG.

Pour cette pige de luxe de 6 mois, le Suédois devrait gagner plus de trois millions d’euros. S'il joue la moitié des matches, son contrat sera prolongé d'un an et son salaire doublé. L'inénarrable attaquant a donc tout intérêt à "zlataner" les défenses italiennes, peut-être dès lundi, face à la Sampdoria de Gênes, en championnat d’Italie.