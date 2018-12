Foot-Mercato : Oui, le Barca a bien discuté avec Rabiot la semaine dernière

Adrien Rabiot au Barca, c’est désormais une vraie possibilité. Alors que les rumeurs couraient depuis des mois sur un éventuel intérêt du club espagnol pour le milieu de terrain du PSG, ce dernier a confirmé, ce dimanche, son intention de séduire le Parisien, en rupture de ban dans son club formateur, le PSG

Le Barça nie "l'existence d'un quelconque type d'accord avec Adrien Rabiot". Le club catalan indique avoir eu des échanges au sujet du transfert de l'international français "au mois d'août et il y a une semaine". "Dans les deux cas", poursuit le Barça dans un communiqué, "les contacts ont eu lieu avec les responsables sportifs du PSG afin de montrer l'intérêt du FC Barcelone pour Adrien Rabiot".

Le club champion d'Espagne se défend enfin d'avoir enfreint les règles en matière de transferts, niant "l'existence d'un quelconque type d'accord avec Adrien Rabiot". "Le FC Barcelone a toujours voulu travailler avec une transparence maximale que ce soit avec le PSG ou quelque autre club", poursuit le communiqué qui se veut une réaction aux "informations diffusées en France."

Une décision "ferme et définitive" de quitter son club formateur. Le 17 décembre, Antero Henrique avait confirmé la volonté du milieu de terrain de ne pas prolonger son contrat avec le PSG après son terme, en juin. Le surlendemain, la mère et agent d'Adrien Rabiot avait souligné que sa décision de partir était "ferme et définitive." En conséquence, le joueur de 23 ans avait été laissé sur le banc lors des dernières rencontres de l'année et la presse avait rapidement