Football : le mercato du Paris Saint-Germain est-il un échec jusqu'à présent ?

À une semaine de la reprise de la Ligue 1, le mercato bat encore son plein, notamment du côté du Paris Saint-Germain qui devrait officialiser l'arrivée de l'international français Ousmane Dembélé dans les prochaines heures. Une bonne recrue pour le club de la capitale mais qui témoigne surtout d'un loupé sur le marché des transferts de la part du PSG. C'est à se demander d'ailleurs si Paris attire toujours les plus grandes stars.

Des certitudes aux doutes

Les supporters s'attendaient à plusieurs gros coups de la part du club parisien. Seulement, depuis le début du mercato et à un mois de sa fermeture, le PSG doit se séparer de ses indésirables. Par ailleurs, subsiste encore le doute concernant Kylian Mbappé qui a refusé d'activer la clause le liant au club jusqu'en 2025 et dont l'avenir incertain ne fait pas les affaires du Paris Saint-Germain. L'Anglais Harry Kane, le Nigérian Victor Osimhen ou même le Portugais Bernado Silva évoquaient de belles promesses dans le secteur offensif. Mais Paris n'a réussi à tirer aucune de ces trois cibles.

Et des doutes demeurent, notamment autour d'Ousmane Dembélé qui aura certainement un rôle de titulaire. Le Français de 26 ans est pétri de talent, mais son irrégularité et des blessures sont monnaies courante dans sa carrière, même s'il sort d'une belle saison avec le FC Barcelone. D'autres profils, principalement offensifs, continuent d'être suivis mais c'est un mercato compliqué pour Paris qui se contente de second choix pour remplacer un joueur comme Lionel Messi, alors que Kylian Mbappé n'a jamais semblé aussi loin de la capitale.