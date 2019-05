Foot : le gardien espagnol Iker Casillas dans un état stable après un infarctus

Vive inquiétude autour d'Iker Casillas. Le légendaire gardien espagnol a été hospitalisé d'urgence après un infarctus survenu à l'entraînement, mercredi avec le FC Porto. Son état est "stable" et le problème cardiaque "a été résolu", a assuré le club portugais. Iker Casillas, qui "a souffert d'un infarctus aigu pendant la séance d'entraînement" de mercredi matin, "va bien", précise un communiqué du FC Porto.

Iker Casillas a joué pendant 16 ans (1999-2015) au Real Madrid, son club formateur, avec qui il a remporté trois fois la Ligue des champions (2000, 2002, 2014), avant de partir au Portugal. "San Iker", son surnom, a été le capitaine de la grande équipe d'Espagne, championne du monde en 2010 et double vainqueur de l'Euro en 2008 et 2012. Il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens de but de ces 20 dernières années.

Bientôt âgé de 38 ans. Selon la presse portugaise, Casillas a été opéré, avec la pose d'un cathéter, et cette intervention cardiaque met un terme anticipé à sa saison, alors que le FC Porto est actuellement deuxième du championnat du Portugal derrière Benfica et doit également disputer la finale de la Coupe du Portugal le 25 mai face au Sporting.

Le gardien de but a récemment prolongé son contrat avec Porto jusqu'en 2020 avec une année supplémentaire en option, alors qu'il doit fêter ses 38 ans le 20 mai. En couple avec la journaliste Sara Carbonero, Casillas est le père de deux garçons, Martin (5 ans) et Lucas (2 ans).