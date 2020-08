Finale PSG-Bayern : à Lisbonne, les supporters parisiens sont prêts à "mettre le feu"

REPORTAGE

Cette fois, on y est ! La finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich commence dimanche soir, à 21 heures. La tension monte pour les fans du PSG, notamment pour les plus fervents qui ont fait le déplacement à Lisbonne, où se déroule le match.

"Quand on est fan, quand on vit pour son club, on ressent des émotions hors normes", explique Yanis, présent dans la capitale portugaise depuis samedi soir. Pour lui, l'attente est interminable, ce dimanche est la journée la plus longue de sa vie ! "Cela fait 25 ans que j'attends un beau parcours de Paris en Ligue des champions !" Et de fait, cette finale est historique pour le Paris Saint-Germain, qui est devenu le cinquième club français à atteindre ce stade de la compétition.

Une rencontre déjà "magique"

Les supporters accompagnent les joueurs dans cette épreuve. Certains vont jusqu'à se poster devant l'hôtel des Parisiens pour les soutenir. C'est le cas de Roxane, pour qui cette rencontre à venir est déjà "magique", et de son mari Christian, "prêt à mettre le feu". Les fans sont néanmoins contraints de suivre la rencontre à la télé, chez eux, ou dans un bar, car la finale se déroule à huis clos à cause du coronavirus.

Mais avec ou sans public dans le stade, le PSG compte bien soulever la première Ligue des champions de son histoire. Un objectif avoué et chaque année poursuivi par les Parisiens depuis l'arrivée des investisseurs qataris dans la capitale, en 2011. Et pour la première fois, l'opportunité de s'emparer de la coupe aux grandes oreilles est réelle.