Fifagate : comment va se dérouler le procès de Michel Platini et Sepp Blatter

C'est une vieille histoire qui refait surface ce mercredi, entre deux anciens amis devenus ennemis. Michel Platini et Sepp Blatter sont sur le banc des accusés, au tribunal de Bellinzone en Suisse. Les deux anciens boss du football doivent répondre de "gestion déloyale", "abus de confiance" et de "faux dans les titres" pour un paiement présumé déloyal de deux millions de francs suisses en 2011. Les deux hommes sont arrivés confiants ce mercredi, mais séparément. Pourtant, les deux hommes sont logés dans le même hôtel, un 5 étoiles avec vue sur le lac Majeur situé non loin du tribunal.

"La conscience tranquille" de Blatter

Avant sa prise de parole devant la justice, Sepp Blatter était plutôt optimiste sur l'issue de ce procès. "Si je n'étais pas confiant le premier jour, ça serait mauvais", a-t-il assuré. "Je suis très confiant. Maintenant, je dois me détendre, mais je le ferai, parce que j'ai la conscience tranquille."

S'il ne parle pas ce mercredi, Michel Platini est bien présent pour assister au débat en allemand. Une traduction a été demandée pour sa compréhension. La barrière de la langue n'a pas empêché la défense de s'entendre sur un point. Elle a demandé en préambule la suspension de la procédure. C'est la présence de la Fifa qui embête notamment Dominic Nellen, avocat de Michel Platini : "Elle ne doit pas figurer en tant que plaignante contre deux de ses anciens dirigeants."

Jeudi, c'est le tour de Platini

L'instance mondiale du football se sent toutefois à sa place et surtout lésée dans cette affaire. "Le contrat n'a jamais été discuté au sein de l'association. Elle n'a jamais accordé le paiement. Ces deux hommes l'ont décidé seuls", explique son avocate.

Une position qui rapproche Michel Platini et Sepp Blatter, pourtant rivaux, et qui ne se parlent plus depuis des années. Plus tôt dans la journée, sourire aux lèvres, les deux hommes ont discuté un petit moment ensemble lors d'une courte pause. La séance du jour s'arrête en début d'après-midi, car le Suisse de 86 ans est trop fatigué pour tenir plus longtemps. Le procès reprend jeudi, ce sera au tour du Français de s'exprimer. Michel Platini et Sepp Blatter, qui connaîtront leur sort le 8 juillet, encourent jusqu'à cinq ans de prison