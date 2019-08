F1 : Lewis Hamilton (Mercedes) remporte le GP de Hongrie

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), leader du Championnat du monde, a remporté sur un coup stratégique dimanche le GP de Hongrie, 12ème manche de la saison de F1 et dernière avant la trêve estivale. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), parti en pole position, est deuxième devant l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari).

Stratégie payante sur les pneumatiques

Hamilton a été rappelé à deux reprises aux stands pour changer de pneumatiques, quand le Néerlandais n'y est passé qu'une fois. Chaussé de pneus plus frais et plus rapides, le Britannique a pu facilement dépasser son adversaire pour prendre la tête au 67ème tour sur 70. "Désolé d'avoir douté de votre stratégie, a réagi à la radio le pilote Mercedes après avoir remporté son huitième succès cette saison. C'était une grande décision. Je vous suis reconnaissant de l'avoir prise."

Nouvelle déception pour Bottas

Au classement des pilotes, Hamilton voit son avance passer de 41 à 62 points sur son équipier et dauphin finlandais Valtteri Bottas, huitième seulement. Il met aussi derrière lui un GP difficile en Allemagne la semaine dernière, où, malade, il a commis une série d'erreurs qui l'ont relégué à la neuvième place. Après avoir abîmé son aileron avant sur la roue du Britannique, Bottas s'est trouvé réduit à disputer une course anonyme, nouvelle déception après son abandon consécutif à un accident à Hockenheim. Surtout, le Finlandais n'a plus que 7 longueurs d'avance au Championnat sur Verstappen, troisième, qui a pris le point du meilleur tour.

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) échoue au pied du podium, devant l'Espagnol Carlos Sainz Jr (McLaren), le Français Pierre Gasly (Red Bull) et le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing). Le Britannique Lando Norris (McLaren) est neuvième et le Thaïlandais Alexander Albon (Toro Rosso) dixième. Le Français Romain Grosjean a été le seul pilote à abandonner, victime d'un problème de pression d'eau.