F1 : le Grand Prix d'Abou Dhabi réserve encore quelques enjeux

La plus longue saison de l'histoire de la Formule 1 arrive à son terme. Max Verstappen (Red Bull), assuré de remporter le titre 2023, a décroché samedi à Abou Dhabi sa 12e pole position de l'année et partira donc en tête du dernier Grand Prix d'une saison de Formule 1 qu'il aura survolée. À Abou Dhabi, Verstappen pourrait décrocher sa 19e victoire en 22 GP cette saison, affolant encore davantage son compteur de records. Dimanche à la nuit tombée, le triple champion du monde s'élancera devant Charles Leclerc (Ferrari), tout aussi étonné par son rythme.

Charles Leclerc s'élancera deuxième

De précieux points sont à aller chercher pour Mercedes et Ferrari qui se disputent la place de vice-champion du monde constructeur, seulement quatre unités les séparent. L'écurie italienne, qui est en tout cas la mieux placée au départ, puisque le pilote Ferrari Charles Leclerc s'élancera deuxième. "Charles a fait quatre ou cinq pole position. Quand il n'est pas en pole position, il est en première ligne. Donc c'est très bien pour nous, on a besoin de cette émulation dans l'équipe et d'avoir un leader comme Charles qui nous tire en ce moment, ça fait du bien", lance Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie, qui ne tarit pas d'éloges sur son pilote au micro de Canal+.

La deuxième ligne revient à l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et au Britannique George Russell (Mercedes)

La deuxième ligne revient à l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et au Britannique George Russell (Mercedes), les deux se tenant en tout juste 7/1000e. Idéalement lancé pour tenter d'arracher la deuxième pole de sa carrière après le GP de Russie en 2021, le Britannique Lando Norris a dû abdiquer après avoir perdu l'arrière de sa monoplace dans son dernier tour rapide. Parvenu à rester en piste, le pilote McLaren partira 5e devant un surprenant Yuki Tsunoda, 6e au volant de son AlphaTauri.

Une dernière séance de qualifications qui a d'ailleurs réservé quelques surprises puisque des cadors se sont ratés comme Carlos Sainz, 16e, ou encore Lewis Hamilton, septuple champion du monde, qui n’a pu faire mieux que 11e. Dernier départ de la saison ce dimanche à 14 heures.