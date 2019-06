F1: Furieux contre une pénalité, Vettel échange les panneaux indiquant les positions finales

Les images ont pris de cours le petit monde plutôt lisse de la F1. A l'issue du Grand Prix du Canada dimanche, le pilote Ferrari Sebastian Vettel, arrivé en tête mais classé second du fait d'une pénalité de cinq secondes, n'a pas retenu sa colère. Quelques minutes plus tôt, il avait légèrement coupé la route à Lewis Hamilton, son challenger, après une petite sortie de piste. Les commissaires de piste lui ont alors infligé la pénalité fatale, qui a permis au pilote Mercedes de remporter la course.

Franchissant la ligne d'arrivée avec deux secondes d'avance, Sebastian Vettel n'avait en effet pas assez d'avance pour rattraper la pénalité, et c'est donc Lewis Hamilton qui a été sacré vainqueur. Outré, l'Allemand n'est pas resté pour les interviews, n'a pas conduit sa monoplace jusqu'au podium, et a traversé tout le paddock sans enlever son casque. Puis, il est revenu sur ses pas, et à la stupeur générale, a échangé les panneaux indiquant les positions finales, plaçant le numéro 2 devant la Mercedes du pilote britannique.

Le geste incroyable de Sebastian Vettel devant la voiture de Lewis Hamilton pic.twitter.com/si30YHBwjf — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) June 9, 2019

Ce geste risque de lui valoir une sanction, mais Sebastian Vettel ne compte pas en rester là. L'écurie Ferrari a en effet annoncé de faire appel contre sa pénalité de cinq secondes.