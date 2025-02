F1 : découvrez le prix astronomique de la Mercedes de Juan Manuel Fangio vendue aux enchères à Stuttgart

Une Mercedes conduite par les légendes de la Formule 1 Juan Manuel Fangio, cinq fois champion du monde, et Stirling Moss a été vendue aux enchères à Stuttgart pour la somme record de 53 millions de dollars. Cette voiture a remporté le Grand Prix d'Argentine 1955 et elle a signé le meilleur temps au tour au Grand Prix d'Italie.

La Mercedes W196 Streamliner conduite par les légendes de la Formule 1 Juan Manuel Fangio et Stirling Moss a été vendue aux enchères à Stuttgart pour un montant record de 53 millions de dollars (51,155 millions d'euros).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L'une des plus rares et des plus belles voitures de compétition jamais réalisées"

Fangio, quintuple champion du monde, l'a conduite à la victoire lors du Grand Prix d'Argentine 1955, tandis que Moss était au volant lors du Grand Prix d'Italie de la même saison, où il a réalisé le meilleur temps au tour. Cette vente fait de la W196 la voiture de Formule 1 la plus chère jamais vendue, doublant ainsi le précédent record.

Le modèle précédent, la Mercedes W196R, détenait le précédent record de vente avec 23,35 millions d'euros en 2013. La vente aux enchères s'est déroulée au musée Mercedes-Benz de Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne. L'acheteur a fait l'offre gagnante par téléphone, sous couvert d'anonymat.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Verstappen quatre étoiles, McLaren 26 ans après... Retour sur une saison 2024 de Formule 1 historique

Le prix de vente reste bien en deçà du record historique pour une voiture, bien que les prix payés pour les modèles anciens aient explosé ces dernières années. En 2022, un rare coupé Mercedes-Benz SLR de 1955 appartenant à la collection du constructeur a atteint 135 millions d'euros aux enchères, soit plus du double du précédent record établi en 2018 pour une Ferrari 250 GTO.

Les commissaires-priseurs de Sotheby's ont déclaré que la W196 Streamliner était l'un des quatre exemplaires complets connus de ce modèle et le premier à être vendu à un acheteur privé. Mercedes-Benz a fait don de la voiture au musée de l'Indianapolis Motor Speedway (IMS) en 1965. Il s'agit de l'une des 11 voitures à être vendues par l'IMS dans le cadre de la réduction de ses capacités.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Sotheby's a qualifié la W196 de "l'une des plus rares et des plus belles voitures de compétition jamais réalisées" et de "l'une des plus grandes réussites de Mercedes-Benz".